WindEurope: Wodór z OZE może odblokować dekarbonizację przemysłu europejskiego

Wodór. Źródło: flickr

Branżowe organizacje SolarPower Europe oraz WindEurope wspólnie powołały inicjatywę „Choose Renewable Hydrogen”. Sygnatariusze wzywają Komisją Europejską do wyboru odpowiedniej strategii integracji systemu energetycznego z wodorem w Europie.

Podstawy

Inicjatywa ma na celu promowanie roli OZE w odbudowie gospodarczej zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu. Osiem firm (Akuo Energy, BayWa r.e., EDP, Enel, Iberdrola, MHI Vestas, Ørsted i Vestas) oraz dwa stowarzyszenia wzywają do priorytetowego traktowania zrównoważonych i opłacalnych ścieżek dekarbonizacji gospodarki. Elektryfikacja ma być podstawą transformacji ciepłownictwa i transportu drogowego. Jest to trudny proces dla przemysłu ciężkiego, chemicznego, transportu drogowego, lotnictwa czy transportu morskiego. Rozwiązania korzystne np. dla energetyki, mogą być nieefektywne dla wyżej wspomnianych sektorów. Dlatego wodór produkowany z OZE może przyczynić się do pełnej transformacji.

WindEurope podkreśla, że wodór może zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. – Musimy zelektryfikować wszystko, co się da. Najważniejsza będzie energetyka wiatrowa. Komisja Europejska i Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) twierdzą, że do 2050 roku energia z wiatru będzie stanowić połowę generacji energii elektrycznej w Europie. Nie możemy jednak zelektryfikować wszystkiego. Niektóre procesy przemysłowe i ciężki transport będą musiały być zasilane gazem. A odnawialny wodór jest tym najlepszym. Jest także całkowicie czysty. Będzie to niedrogie rozwiązanie, ponieważ odnawialne źródła energii są teraz tanie. Energia będzie wytwarzana w Europie, tworząc miejsca pracy i wzrost gospodarczy. Wodór w Europejskim Programie Odbudowy? Tak, ale musimy sprawić, aby był odnawialny – tłumaczy Giles Dickson, szef WindEurope.

– Opracowywane strategie „Energy system integration strategy” oraz „Clean hydrogen strategy” będą miały zasadnicze znaczenie dla zapewnienia właściwych ścieżek dekarbonizacji w Europie. Muszą opierać się na ogromnym potencjale odnawialnej energii elektrycznej, który wzmocni integrację sektorową, stworzy miliony miejsc pracy i zapewni zrównoważony wodór potrzebny do modernizacji i dekarbonizacji europejskiego przemysłu – tłumaczy Aurelie Beauvais, dyrektor generalny SolarPower Europe.

Technologia wodorowa ma być narzędziem transformacji energetycznej w Europie. Wykorzystanie tego gazu może umożliwić np. zagospodarowanie nadwyżek energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych czy słonecznych. Polskie ministerstwo klimatu jest w trakcie przygotowywania dokumentu strategicznego pt. “Polska Strategia Wodorowa”.

Wind Europe/Patrycja Rapacka