Siemens Gamesa zainstaluje kolejne wiatraki w Polsce Alert

fot. Pixabay

Siemens Gamesa zainstaluje kolejne wiatraki własnej produkcji na zachodzie kraju w miejscowości Ujazd do końca 2021 roku. Projekt należy do EDP Renewables, koncernu portugalskiego działającego w Polsce, który jest deweloperem projektu.

Gospodarstwa domowe i farmy wiatrowe

Siemens Gamesa zainstaluje łącznie 15 turbin o łącznej mocy 30 MW. Pozwoli to na dostawy energii rzędu 89 mln kWh energii rocznie. Projekt Ujazd będzie działał w ramach aukcji OZE wygranej w grudniu 2019 roku. Koncern informuje, że obecnie współpracuje przy dziewięciu projektach farm wiatrowych w Polsce, co pozwoli na dostawy energii na potrzeby prawie 580 tys. gospodarstw domowych. Moc zainstalowana wyniesie 368 MW. Siemens Gamesa zainstalowała ok. 1,1 GW mocy w wietrze na rynku polskim od 2003 roku.

W Polsce moc zainstalowana w energetyce wiatrowej wynosi ok. 5,9 GW. Po ubiegłorocznych aukcjach OZE w najbliższych miesiącach powstanie do 3,5 GW.

Koncern jednocześnie zaznacza, że w związku z ustawą odległościową, moc nowych wiatraków, które są instalowane obecnie w Polsce są dwa–trzy razy mniej produktywne, niż nowe modele turbin ostatecznie wypuszczone z taśmy produkcyjnej. W Polsce planowane są projekty, w których w których jedna turbina zapewnia 2 do 3 MW. Według różnych szacunków, moc zainstalowana w energetyce wiatrowej na lądzie może wzrosnąć do 10 GW, zwiększając z kolei udział energii wiatrowej do 15 procent bieżącego zużycia energii elektrycznej.

Siemens Gamesa/Bartłomiej Sawicki