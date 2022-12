Grupa Veolia w Polsce może zainwestować w mały atom, który wesprze krajowe ciepłownictwo Alert

Grupa Veolia w Polsce jako największy prywatny dostawca ciepła w kraju, myśli o małych reaktorach modułowych, które miałyby wesprzeć sektor ciepłowniczy. – Francja chce implementować technologię SMR również w Polsce – powiedział francuski minister ds. handlu zagranicznego Olivier Becht w rozmowie z BiznesAlert.pl.

Siedziba Veolii w Warszawie. Fot. Jędrzej Stachura

Grupa Veolia w Polsce może być kolejną firmą, która zainwestuje w mały atom na terenie kraju. Przedstawiciele Veolii oraz członkowie delegacji francuskiej rozmawiali o wsparciu funkcjonujących sieci ciepłowniczych za pomocą reaktorów modułowych (SMR). Wśród uczestników konferencji, która odbyła się ósmego grudnia 2022 roku w Warszawie, znaleźli się między innymi dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce Frédéric Faroche oraz minister ds. handlu zagranicznego, atrakcyjności gospodarczej i ds. Francuzów za granicą przy ministrze spraw europejskich i zagranicznych Francji, Olivier Becht.

– Planem Veolii w Polsce jest dekarbonizacja do 2030 roku, a do 2050 roku osiągnięcie neutralności klimatycznej. Aby to osiągnąć zamierzamy zdywersyfikować nasze moce wytwórcze. Gaz ziemny będzie rozwiązaniem przejściowym, później planujemy wykorzystać gazy zdekarbonizowane takie jak biometan oraz wodór. W perspektywie 2040 roku myślimy o wykorzystaniu małych reaktorów modułowych (SMR – przyp. red.). Nasz proces transformacji opiera się więc na miksie kilku technologii. Kluczem do sukcesu są jednak działania w obszarze zmian regulacyjnych oraz uproszczenia procedur administracyjnych – powiedział Frédéric Faroche, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce.

– Mam nadzieję, że w ciągu 10 lat miasta w Polsce będą ogrzewane przy wsparciu gazu, energii słonecznej i jądrowej. Interesujemy się programem polskiej energetyki jądrowej, Francuzi mają bogate doświadczenie w budowie reaktorów, dzięki czemu mogą dzielić się wiedzą z Polakami, którzy również chcą dekarbonizować swoją energetykę poprzez atom – podkreślił Olivier Becht, minister ds. handlu zagranicznego, atrakcyjności gospodarczej i ds. Francuzów za granicą przy ministrze spraw europejskich i zagranicznych Francji, w rozmowie z BiznesAlert.pl.

– Francja pracuje nad rozwojem własnej technologii modułowych reaktorów jądrowych (SMR – przyp. red.) dzięki środkom z programu inwestycyjnego „Francja 2030”. Jesteśmy członkiem europejskiego klubu jądrowego i pragniemy promować tę technologię w Polsce i w całej Europie – dodał.

Veolia to międzynarodowa grupa działająca w sektorach wodno-ściekowym, energetycznym i gospodarki odpadami. Jest największym prywatnym dostawcą ciepła w Polsce. Będąc obecna na krajowym rynku od ponad 25 lat, prowadzi działalność na terenie 123 miast i miejscowości, w tym m.in. w Łodzi i Poznaniu.

Minister Becht skomentował również wyniki Veolii w Warszawie. – Jestem pod wielkim wrażeniem pracy Veolii w Warszawie, która rozwija największą sieć ciepłowniczą w Unii Europejskiej i czwartą co do długości na świecie. Firma zaspokaja 80 procent potrzeb cieplnych stolicy Polski i to jest przykład tego, jak Francuzi chcą działać w całej Europie – powiedział w rozmowie z BiznesAlert.pl.

Francuska firma może być jednym z trzech pionierów technologii SMR w Polsce. Inwestycje w mały atom zapowiedziały już KGHM oraz PKN Orlen. Według wyliczeń, wdrażanie małych reaktorów modułowych, zależnie od skali przedsięwzięć, pozwoli Polsce zmniejszyć emisje CO2 o kilka, kilkanaście a nawet kilkadziesiąt milinów ton rocznie. Strategia Veolii mówi o odejściu od węgla do 2030 roku, SMR mają w tym pomóc, więc niebawem powinny pojawić się informacje o konkretnych działaniach w tym kierunku.

Jędrzej Stachura