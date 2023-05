Małe reaktory z USA dla Polski mogą też wyrosnąć w Korei Alert

NuScale Power, amerykańska firma zajmująca się projektowaniem i sprzedażą małych reaktorów modułowych (SMR), postawi kilka jednostek w Korei Południowej. Amerykanie, którzy są również partnerem polskiego KGHM, chcą w ten sposób pogłębić relacje z Koreańczykami.

NuScale Power zbuduje swoje pierwsze reaktory modułowe (SMR) w Korei Południowej w Uljin (hrabstwo w prowincji North Gyeongsang), gdzie znajdują się już rodzime koreańskie elektrownie jądrowe.

GS Energy, koreański koncern świadczący usługi w energetyce, jest partnerem NuScale. Przedstawiciele firm, wspólnie z hrabstwem Uljin podkreślają, że będą dążyć do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla i promować zrównoważony wzrost gospodarczy w regionie. W czwartek oba podmioty podpisały porozumienie, w ramach którego Amerykanie postawią SMR w kompleksie przemysłowym GS Energy.

– Naszym celem jest zbudowanie kompleksu przemysłowego skupionego wokół energii jądrowej i wodorowej. Uda się to zrobić dzięki rekrutacji większej liczby firm wodorowych. Te będą mogły skorzystać z instalacji SMR, której podstawową rolą jest dostarczanie ekologicznej energii do kompleksu przemysłowego – zaznaczają Koreańczycy z GS Energy. Dodają, że małe reaktory od NuScale to najbezpieczniejsze tego typu jednostki na świecie.

NuScale Power z siedzibą w stanie Oregon w USA jest wiodącym na świecie producentem technologii SMR. Hrabstwo Uljin planuje zbudować elektrownię z sześcioma modułami SMR, która będzie mogła wygenerować 462 MW na potrzeby 900 tys. gospodarstw domowych. Jego budowa ma się rozpocząć w 2028 roku i zostać zakończona do 2030 roku.

Warto dodać, że amerykańska firma jest partnerem Polaków przy stawianiu pierwszych małych reaktorów modułowych w kraju. KGHM i NuScale podpisały we wrześniu 2022 roku zlecenie zamówienia na pierwszy reaktor SMR. Polski koncern miedziowy deklarował, że chciałby mieć pierwszy taki reaktor już w 2029 roku.

kedglobal.com / Jędrzej Stachura