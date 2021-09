Soboń: Polska rozpoczęła rozmowy z KE o programie na rzecz górnictwa Energetyka

Komisja Europejska. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń na antenie radiowej Trójki poinformował, że strona polska rozpoczęła rozmowy z Komisją Europejską w sprawie prenotyfikacji programu dla górnictwa węgla kamiennego, opartego na zapisach umowy społecznej. Rozmowy mogą potrwać kilka miesięcy.

– Chciałby, żeby pomoc publiczna została uruchomiona w przyszłym roku. Wczoraj rozmawialiśmy w Brukseli w ramach procesu prenotyfikacji, bo chcemy, by notyfikacja poprzedzona była zgodą Komisji co do zastosowania dwóch instrumentów pomocy publicznej dla górnictwa – powiedział Soboń.

Poinformował, że Polska odpowiadała na pytania Komisji i wyjaśniała intencje oraz umówiła się na techniczne, robocze spotkania w cyklu co 10 dni.

W odpowiedzi na pytanie, kiedy można spodziewać się zamknięcia procesu, powiedział, że nie jest to łatwa sprawa, bo nigdzie w Europie nie ma takiej sytuacji jak w Polsce. – Polska wymaga specyficznego, odrębnego podejścia i programu UE. Musimy wypracować prawne i techniczne możliwości wprowadzenia tego rozwiązania. Spodziewamy się, że to potrwa kolejne miesiące – powiedział wiceminister.

– Zależy nam, by pomoc publiczną uruchomić w przyszłym roku i w 2022 roku można było z tych instrumentów korzystać – dodał.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura