Spada popyt na LNG w Chinach. To szansa dla Europy Alert

Terminal Hrvatska. Pływający terminal LNG. Fot.: INEA/Komisja Europejska

Chiny ograniczają zakupy LNG, ponieważ gwałtownie rosnące ceny na świecie pogłębiają straty w imporcie, a pandemia hamuje popyt krajowy. Import w pierwszym kwartale spadł o 14 procent r/r. Wood Mackenzie informuje, że ​​ostatnio zrewidował0 prognozę zapotrzebowania na gaz w tym kraju do 2026 roku ze względu na presję gospodarczą i wysokie ceny.

Rynek LNG w Chinach

Spadek popytu na LNG oznaczałby teraz większą możliwość przekierowania dostaw do Europy, ponieważ zmniejsza to zależność od dostaw rosyjskich rurociągów. Zakupy spotowe odczuły to najbardziej, ponieważ ceny wzrosły powyżej zakontraktowanych ładunków i wolumenów rurociągów związanych z ropą. Gwałtowny wzrost cen spot sprawił, że nieopłacalna jest sprzedaż na rynku krajowym, gdzie stawki są regulowane. Kilka prywatnych firm zrezygnowało z planów wykorzystania terminali państwowych do importu, aby uniknąć wysokich cen.

Rosnące koszty importu skłoniły państwowy China National Petroleum do podwyższenia regulowanych stawek dla użytkowników przemysłowych o około 35 procent. Wyższe koszty gazu mogą ograniczyć wytwarzanie w elektrowniach i wymusić ograniczenia w energochłonnych gałęziach przemysłu. Co więcej, dwie największe chińskie ośrodki importu LNG, Szanghaj i Kanton, wprowadziły najbardziej restrykcyjne obostrzenia od początku pandemii. Według Shanghai Shipping Exchange kilka fabryk w Szanghaju i sąsiednich prowincjach już zamknęło lub ograniczyło działalność, co dodatkowo zmniejsza zapotrzebowanie na energię.

Gaz ziemny jest nadal postrzegany jako długoterminowy filar krajowego planu przejścia na czystszą energię. Wszystkie trzy państwowe koncerny naftowe w kraju obiecały podjęcie wysiłków wiertniczych w celu zwiększenia produkcji gazu przy jednoczesnym utrzymaniu produkcji ropy na stałym poziomie.

Energy Voice/Michał Perzyński