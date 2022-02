Spadochroniarze z USA niebawem znajdą się w Polsce Alert

Armia USA / fot. Flickr

1,7 tys. amerykańskich spadochroniarzy z 82. Dywizji Powietrznodesantowej z Fort Bragg w nocy z 3 na 4 lutego przyleciało do bazy Rammstein w Niemczech. Tymczasem do Rzeszowa trafili logistycy amerykańscy, którzy przygotują zaplecze do przyjęcia tych żołnierzy w Polsce.

Żołnierze amerykańscy przygotowują zaplecze na potrzeby głównych sił, które zostaną w najbliższych dniach skierowane do Polski. Zgodnie z informacjami, Amerykanie zostaną rozlokowani na poligonie wojskowym w Nowej Dębie.

Siły te stanowią tymczasowe wzmocnienie wschodniej flanki NATO, na które zdecydowali się Amerykanie. Kontyngent ten jest poza zadeklarowanymi 8,5 tys. siłami, które zostaną skierowane do sił NRF (NATO Response Forces).

Wysłanie dodatkowych żołnierzy amerykańskich do Europy, łącznie 3 tys. ludzi, jest efektem wzrostu napięcia na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Amerykanie zapewniają swoich sojuszników o wsparciu. W przypadku inwazji Rosji na Ukrainę, więcej żołnierzy z USA trafi do Europy, a na Rosję zostaną nałożone kolejne sankcje gospodarcze.

Washington Post/FlightRadar/Mariusz Marszałkowski