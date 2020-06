Spięcie BiznesAlert.pl. Czy Gazprom stoi czy leży, pieniądz za arbitraż przegrany z Polakami się należy Alert

W dzisiejszym wydaniu podcastu Spięcie BiznesAlert.pl rozmawiają o zwycięstwie PGNiG z Gazpromem w arbitrażu w sporze o ceny gazu dla polskiej firmy zawarte w kontrakcie jamalskim.

Rosyjski gigant gazowy podpisał aneks do kontraktu jamalskiego, wskutek którego ma zwrócić 1,5 miliarda dolarów za nadpłatę za gaz w latach 2014-2020. Dzięki temu PGNiG będzie miał więcej pieniędzy na inwestycje, które pozwolą na dywersyfikację dostaw; z drugiej strony wyrok ten nie mógłby możliwy, gdyby nie seria już istniejących i planowanych projektów dywersyfikacyjnych. Czy wyrok ten przełoży się na kieszenie Polaków? Co oznacza to dla rynku gazu w Polsce i Europie? Co sprawiało, że kontrakt jamalski był dla Polski tak niekorzystny?

