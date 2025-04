„Społecznie akceptowalne ceny kluczem do transformacji”: Europa poszukuje równowagi energetycznej

Podczas panelu „Przywrócenie europejskiej przewagi konkurencyjnej – SWOBODA I BEZPIECZEŃSTWO” na konferencji TOGETAIR 2025 Jakub Ruszel, dyrektor wykonawczy ds. regulacji i Zgodności Orlen, podkreślił, że kluczem do sukcesu jest utrzymanie społecznie akceptowalnych cen energii, by gospodarka mogła kontynuować rozwój bez utraty konkurencyjności.

– W całym procesie transformacji Orlen zwraca uwagę na utrzymanie społecznie akceptowalnych cen. Akceptowalne społecznie ceny oznaczają, że gospodarka będzie zdolna utrzymać ścieżkę rozwoju gospodarczego – stwierdził Jakub Ruszel, dyrektor wykonawczy ds. regulacji i zgodności Orlen.

Dyskusja na TOGETAIR 2025 odbyła się w obliczu rosnących wyzwań związanych z transformacją energetyczną Europy. Sytuacja geopolityczna, zmiany w miksie energetycznym i presja na osiąganie celów klimatycznych wymagają od firm i rządów nowego podejścia. Zdaniem panelistów kluczowe jest znalezienie równowagi między inwestycjami w zielone technologie a zapewnieniem stabilności dostaw energii i przystępnych kosztów dla społeczeństwa. Panel podkreślił, że zbyt szybkie lub radykalne zmiany mogą zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu, co mogłoby negatywnie wpłynąć na konkurencyjność gospodarek europejskich.

Wyzwania transformacji energetycznej są ogromne

Europa stoi przed zadaniem wdrożenia zrównoważonych rozwiązań, które nie obciążą nadmiernie konsumentów ani przedsiębiorstw. Jakub Ruszel zwrócił uwagę na konieczność zachowania zdolności organizacyjnych i finansowych w procesie zmian, szczególnie w kontekście obecnych uwarunkowań geopolitycznych. Transformacja musi być prowadzona w sposób, który nie tylko realizuje cele środowiskowe, ale także wspiera stabilność gospodarczą.

– Regulacje wyznaczają pewien kierunek zmian. To co obserwujemy jako Orlen to jedno z najważniejszych czynników jest zachowanie zdolności do Transformacji. Trzeba to robić w taki sposób by utrzymać zdolności organizacyjne, finansowe i pozyskiwać technologię by skutecznie się transformować. Sytuacja geopolityczna wymusza zupełnie inne podejście w wielu dziedzinach – powiedział Jakub Ruszel, dyrektor wykonawczy ds. regulacji i zgodności Orlen.

– Niektóre cele są awykonalne lub wykonane takim kosztem, że mamy pewne symptomy trudności z zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa energetycznego. Jeżeli będziemy robić w sposób radykalny transformację energetyczną i zmieniać nasz miks energetyczny to gospodarka może przy zbyt agresywnym tempie może wpływać negatywnie na poziom bezpieczeństwa – dodał.