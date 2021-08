Spór o emisje z Elektrowni Bełchatów bez porozumienia Alert

Elektrownia Bełchatów / fot. Piotr Stępiński BiznesAlert.pl

Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) oraz Fundacja Client Earth – prawnicy dla ziemi, nie doszli do porozumienia w sprawie ograniczenia emisji Elektrowni Bełchatów. W zeszłym roku organizacja ekologiczna złożyła pozew, w którym domagała się zredukowania emisji CO2 z największej polskiej elektrowni na węgiel brunatny do zera.



Geneza sporu

We wrześniu 2020 roku sąd dał Client Earth i PGE GiEK, właścicielowi Elektrowni Bełchatów, czas na rozmowy ugodowe. W 2019 roku Fundacja ClientEarth złożyła w Sądzie Okręgowym w Łodzi precedensowy pozew przeciwko właścicielowi Elektrowni Bełchatów, PGE GiEK. Fundacja domagała się, by sąd nakazał PGE GiEK odejście od spalania węgla w Elektrowni Bełchatów najpóźniej do 2035 roku lub zainstalowanie w elektrowni urządzeń redukujących emisję CO2 do zera w tym samym terminie.

Zdaniem Client Earth właściciel Elektrowni Bełchatów nie przedstawił żadnego oficjalnego planu zmniejszenia szkodliwego wpływu zakładu na klimat. – ClientEarth wezwała PGE GiEK do zaprzestania działalności powodującej zagrożenie dla środowiska, jednak te działania pozostały bez odpowiedzi. Dlatego Fundacja zdecydowała o wejściu na drogę postępowania sądowego – czytamy w stanowisku Client Earth. Sąd postanowił, aby obie strony doszły do porozumienia.

Brak porozumienia. Sprawa wraca do Sądu?

PGE informuje i potwierdza, że podstawą pozwu są przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska i dotyczy on funkcjonowania Elektrowni Bełchatów oraz Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Obie strony, decyzją Sądu Okręgowego w Łodzi z 22 września 2020 roku, zobowiązane zostały do przeprowadzenia negocjacji. Jednak jak informuje Fundacja oraz PGE negocjacje zakończyły się bez wypracowania kompromisu. Sprawa najprawdopodobniej wróci ponownie do Sądu. Obie strony nie informują o dalszych krokach.

Client Earth/Polska Grupa Energetyczna/Bartłomiej Sawicki