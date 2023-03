Czy zielona stal potrzebuje nowego programu kształcenia zawodowego w Niemczech i Polsce? Alert

Model i program kształcenia zawodowego w Niemczech będzie musiał się zmienić na potrzeby zielonej rewolucji w energetyce i przemyśle – uważają zakłady przemysłowe takie jak ArcelorMittal.

Fot. BiznesAlert.pl



Koncern ArcelorMittal, który posiada dużą hutę stali w przygranicznym niemieckim Eisenhüttenstadt, chce przejść na produkcję zielonej stali do 2050 roku. Oznacza to, że zielony wodór będzie podstawowym nośnikiem energii w tym zakładzie. Koncern wzywa do wspólnej inicjatywy szkolnictwa zawodowego i przemysłu z myślą o pozyskaniu w przyszłości koniecznych kompetencji związanych z wodorem w przemyśle.



Ważną rolę w tej inicjatywie odgrywa także Polska, bo duża część pracowników przemysłowych we wschodniej części Brandenburgii, Meklemburgii i Saksonii to Polacy. Nowe horyzonty szkolnictwa zawodowego dotyczącego gospodarki wodorowej będą miały, zdaniem inicjatorów, charakter transgraniczny i europejski. Dlatego też pierwsza konferencja na ten temat odbędzie się pod kuratelą Euroregionu oraz dużych zakładów związanych z przemysłem wodorowym. W konferencji, która odbędzie się 30 marca, wezmą także udział uczelnie ze Szczecina i Cottbus, jak i przedstawiciele szkół zawodowych z Gorzowa.

Aleksandra Fedorska