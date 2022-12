Bando: Stawka zerowa OZE nie wpłynie na inwestorów Energetyka

– Stawka zerowa na OZE nie wpłynie na decyzje inwestycyjne inwestorów, gdyż ci borykają się z większym problemem, którym jest cena maksymalna na energię – mówi Maciej Bando, ekspert energetyczny i były prezes URE, w rozmowie z BiznesAlert.pl.

Farmy wiatrowe. Fot.; Energa

– Nie mamy dokładnych danych, które pozwalają nam w 100 procentach powiedzieć jaka jest przyczyna ustalenia stawki 0 zł opłaty OZE. Możliwe, zgromadzone fundusze u zarządcy rozliczeń są wystarczające aby tak skalkulować tę stawkę. Jak jest jednak rzeczywiście wie tylko prezes URE i prezes zarządcy rozliczeń – tłumaczy Maciej Bando.

Były prezes URE nie wyklucza, że decyzja ma też drugie dno. – Nie sposób wykluczyć, że takie ustalenie stawki OZE ma na celu maksymalne obniżenie rachunków za energie elektryczną. Jednak nie jest to znaczny udział w opłatach miesięcznych, co trzeba mieć na uwadze. Gdyby nawet ona było, byłaby ona na podobnym do dotychczasowego poziomu kilku złotych miesięcznie – mówi Bando.

W opinii eksperta ustalenie stawki OZE na poziomie 0 nie będzie miało wpływu na decyzje inwestycyjne inwestorów OZE – Nie, ona nie będzie miała przełożenia. Dzisiaj dużo poważniejszym problemem dla inwestorów są ustalone maksymalne ceny energii, co rzeczywiście może wpływać na ich decyzje inwestycyjne. Ta stawka jest w tym momencie drugorzędnym – zaznacza.

– Każdy odgórny limit wprowadza niezgodność i niepewność wśród inwestorów. Limit znosi możliwość wyższego zarobku. Ten rok jest doskonałym przykładem, gdyż marże wytwórców energii dotyczyły również tych wytwórców, którzy wytwarzali energie z OZE – dodaje.

Opracował Mariusz Marszałkowski