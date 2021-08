Jakóbik: Koncesja za 10 zł, czyli jak przenieść prawa z PGNiG do Orlenu? Energetyka

Odwiert PGNiG w Kramarzówce. Fot. BiznesAlert.pl

Fuzja PKN Orlen z PGNiG to wyzwanie z punktu widzenia koncesji gazowych. W grę wchodzi sukcesja generalna, czyli przeniesienie wszystkich koncesji od razu albo żmudny proces wykupu, który będzie czasochłonny, ale nie wymaga zmiany prawa i może kosztować 10 zł od koncesji – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

Sukcesja generalna czy koncesja po koncesji?

Szef resortu aktywów państwowych Jacek Sasin przyznał, że przejęcie PGNiG przez PKN Orlen powinno zakończyć się w połowie 2022 roku, a Lotosu jeszcze przed końcem tego roku. – Chodzi o to, żeby zapewnić ciągłość tych koncesji – przyznał minister.

PGNiG posiada koncesje wydobywcze w kraju, które służą do wydobycia prawie 5 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie i są niezbędne do dalszych prac na rzecz utrzymania tego poziomu, który uchroni Polskę przed dodatkowym wzrostem importu tego paliwa. Jeżeli koncesje PGNiG miałyby zostać przejęte przez PKN Orlen, prawa do nich powinny zostać przeniesione na nowy podmiot, czyli koncern multienergetyczny powstały po fuzji, także z udziałem Lotosu.

Sukcesja generalna polegająca na przeniesieniu praw do koncesji polskich z PGNiG na Orlen jeden do jednego wymagałaby zmiany prawa. Początkowo pojawiły się spekulacje na temat podjęcia takich prac, ale BiznesAlert.pl nie zdołał uzyskać oficjalnego potwierdzenia w tej sprawie. Jest jednak sposób pozwalający uniknąć tego problemu, który jednak może wydłużyć cały proces. Jeżeli koncesje będą płatne, nie będzie konieczna zmiana prawa. BiznesAlert.pl ustalił, że opłata może wynosić symboliczne 10 zł.

– Minister klimatu i środowiska potwierdza, że ustawa Prawo geologiczne i górnicze nie dopuszcza sukcesji generalnej koncesji dot. złóż węglowodorów w przypadku planowanego przejęcia PGNiG przez PKN Orlen. W ocenie organu koncesyjnego istnieje możliwość przeniesienia ww. koncesji z jednego podmiotu na drugi bez konieczności zmiany obowiązującego prawa. Przeniesienie koncesji wiąże się jedynie z uiszczeniem opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł – informuje resort klimatu w komentarzu dla BiznesAlert.pl. – Przeniesienie koncesji jest standardowym postępowaniem administracyjnym szczegółowo regulowanym przez Kodeks postępowania administracyjnego oraz Prawo geologiczne i górnicze. Zgodnie z powyższym, przedmiotowe postępowanie jest wszczynane na wniosek strony, co determinuje harmonogram całej sprawy. Organ koncesyjny przenosi koncesję w drodze decyzji administracyjnej. Stawka opłaty skarbowej za dokonanie tej czynności urzędowej została określona w ustawie o opłacie skarbowej na poziomie 10 zł – tłumaczy dalej resort.

Sukcesje generalne były stosowane w przeszłości na rynku energii elektrycznej czy gazu, kiedy jeden podmiot zastępował drugi w roli sprzedawcy i przejmował jego prawa. Jednakże rząd wydaje się iść inną drogą w dyskusji o łączeniu Orlenu z PGNiG.

Związki patrzą na ręce

Minister aktywów państwowych przyjął 26 sierpnia przedstawicieli związków zawodowych by rozmawiać o koncepcji stworzenia koncernu multienergetycznego z udziałem spółek PKN Orlen, Grupy Lotos oraz PGNiG. – Podczas spotkania omówiono proces budowy polskiego koncernu multienergetycznego – jego znaczenie dla krajowej gospodarki oraz korzyści płynące z połączenia. Jednocześnie uzgodniono powołanie zespołu roboczego, w skład którego wejdą przedstawiciele łączących się podmiotów oraz strony społecznej. Zadaniem zespołu będzie przybliżenie pracownikom procesu połączenia, przedstawianie informacji nt. jego przebiegu oraz celów i założeń, a także wypracowanie rozwiązań mających zabezpieczyć warunki zatrudnienia pracowników konsolidowanych przedsiębiorstw – informuje resort aktywów państwowych.