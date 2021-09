Synthos i ZE PAK w piątek złożą wniosek o utworzenie spółki, która ma zbudować atom w Koninie Alert

Elektrownia Pątnów należąca do ZE PAK. Fot Mirosław Perzyński

Synthos i ZE PAK w najbliższy piątek złożą wniosek do UOKiK o zgodę na utworzenie spółki, zajmującej się budową małych elektrowni jądrowych.

Współpraca między firmą Synthos Green Energy, należącą do Michała Sołowowa, a Zespołem Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin (ZE PAK), kontrolowanym przez Zygmunta Solorza, szybko się rozkręca. Spółki podpisały umowę o współpracy 31 sierpnia tego roku. Zapowiedziały w niej wspólne prace, zmierzające do budowy na terenie Elektrowni Pątnów w Koninie od czterech do sześciu reaktorów typu SMR o mocy 300 MW każdy, na bazie amerykańskiej technologii GE Hitachi Nuclear Energy. Jak wynika z informacji Business Insider Polska, w najbliższy piątek spółki skierują do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zgodę na wspólne przedsięwzięcie.

