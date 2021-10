Szef Rosnieftu chce stabilizować europejski rynek gazu

Igor Sieczin. fot. Wikipedia/CC

Realizacja pilotażowego projektu eksportu gazu Rosnieftu do Europy może stać się rosyjskim wkładem w stabilizację rynku unijnego – powiedział szef państwowego koncernu Igor Sieczin.

– Jedną z propozycji ustabilizowania sytuacji na europejskim rynku gazowym może być pozwolenie na realizację pilotażowego projektu eksportu 10 mld metrów sześciennych gazu ze złóż Rosnieftu. Takie polecenie wydaliście rządowi, jego realizacja jest teraz bardzo pilna, zarówno z punktu widzenia stabilizacji rynku, jak i generowania dodatkowych wpływów do budżetu – powiedział Sieczin, zwracając się do prezydenta Władimira Putina na spotkaniu poświęconym energii.

Miesiąc temu, szef Rosnieftu zwrócił się do Putina o udzielenie pozwolenia na eksport surowca gazociągami Gazpromu do Europy. Działanie to ma zwiększyć wpływy budżetu rosyjskiego.