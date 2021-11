Szef Sztabu USA po raz drugi dzwoni do swojego odpowiednika na Ukrainie. Rozmawiali o napięciach na granicy z Rosją Alert

fot. Wikipedia/CC

Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabu USA gen. Mark Milley w ciągu czterech dni dwukrotnie dzwonił do swojego ukraińskiego odpowiednika, szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Walerego Załużnego. Tematem rozmów był m.in wzrost napięcia na granicy ukraińsko-rosyjskiej.

Milley pierwszy raz zadzwonił do Załużnego w piątek 19 listopada. Drugi telefon został wykonany w poniedziałek 22 listopada. Dowódcy poruszyli m.in. aspekt bezpieczeństwa w regionie i wzrostu napięcia związanego z koncentracją wojsk rosyjskich na granicy z Ukrainą. CNN doniosło jednocześnie o planie wysłania doradców i pakietu uzbrojenia na Ukrainę. Sprzeciwiają się temu jednak doradcy prezydenta Bidena, którzy uważają, że takie działanie zaogni konflikt i dodatkowo sprowokuje Rosję do agresji.

Wcześniej szef wywiadu wojskowego Ukrainy (GUR) wskazał, że na granicy stacjonuje ponad 92 tys. żołnierzy rosyjskich. Szef GUR dodał również, że wojska ukraińskie po raz pierwszy wykorzystały w walce systemy przeciwpancerne Javelin, dostarczone przez USA. Wcześniej Amerykanie, przekazując ten sprzęt, zobowiązali stronę ukraińską do wykorzystania go tylko do obrony państwa w przypadku pełnoskalowego konfliktu.

Pentagon/CNN/Mariusz Marszałkowski