Szef Trafigury: Mroźna zima może spowodować, że Europie zabraknie energii elektrycznej Alert

Gazowiec Christoph de Margerie realizujący dostawy Novateku. Fot. Novatek

Szef Trafigury, jednej z największych na świecie firm handlujących surowcami ostrzegł, że ze względu na niskie zmagazynowanie surowców energetycznych, podczas surowej i długotrwałej zimy może dojść do czasowych wyłączeń prądu.

Jeremy Weir, przemawiający na szczycie FT Commodities Asia powiedział, że w Europie wciąż nie została zmagazynowana odpowiednia ilości gazu ziemnego, pomimo obietnicy zwiększonych przepływów z Rosji. – Szczerze mówiąc, nie jesteśmy dobrze przygotowani do nadchodzącej zimy. Magazyny nie są, w przeciwieństwie do lat ubiegłych, wypełnione w całości paliwem. To rodzi ryzyko, że w przypadku wystąpienia surowej zimy, będą okresowe wyłączenia prądu – powiedział Weir.

Rosja wbrew zapowiedziom nadal nie wysyła większej ilości gazu do Europy. Gazprom kolejny raz nie zarezerwował przepustowości Gazociągu Jamalskiego w systemie miesięcznym. To konsekwentna polityka wpływania na europejski rynek gazu.

Trafigura, jako trader surowcami, jest bliskim partnerem biznesowym rosyjskich firm energetycznych. Na początku bieżącego roku za ponad siedem miliardów euro nabyła 10 procent udziałów w projekcie Wostok Oil, w arktycznej części Rosji prowadzonej przez Rosnieft.

Financial Times/Mariusz Marszałkowski