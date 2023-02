Irańska flota widmo pomaga Rosji ominąć sankcje Alert

– 16 tankowców irańskich z tzw. floty widmo od dwóch miesięcy transportuje ropę rosyjską – informuje Financial Times. Oznacza to, że Iran omija sankcje zachodnie i pomaga Rosji na szlaku dostaw.

Co najmniej 16 statków z floty widmo, która pozwala Iranowi omijać sankcje USA, od dwóch miesięcy transportuje ropę rosyjską. W październiku agencja Bloomberg informowała, że Rosjanie zebrali już 240 tankowców do szmuglowania ropy pomimo sankcji.

Iran jest objęty sankcjami zachodnimi po upadku porozumienia nuklearnego. Jest oskarżany o szmugiel ropy za pomocą floty widmo, którą od wielu tygodni buduje również Rosja. Według najnowszych informacji Financial Times, irańskie tankowce zaczęły kursować na szlaku dostaw z Rosji.

Zdaniem Financial Times, Rosja kusi właścicieli i operatorów tankowców taryfami premium. – Widzieliśmy wiele statków zaangażowanych w rosyjski handel, które wcześniej przewoziły irańskie baryłki. Premia za rosyjski handel jest co najmniej 50 procent wyższa od normalnych stawek rynkowych, a w niektórych przypadkach może być większa niż 100 procent, co sprawia, że jest bardziej atrakcyjna niż wysyłka irańskiej ropy – powiedziała Svetlana Lobaciova, analityk EA Gibson w Londynie.

Rosyjska ropa jest nadal transportowana tankowcami z zachodnim ubezpieczeniem. To jednak jest dostępne tylko pod warunkiem zastosowania się do ceny maksymalnej w wysokości 60 dolarów, wprowadzonej przez G7. Mechanizm ten zakłada, że Rosja będzie mogła sprzedawać ropę jedynie w cenie poniżej tego pułapu. W innym wypadku jej tankowce nie zostaną ubezpieczone a firmy z krajów G7, Unii Europejskiej i Australii nie obsłużą jej ładunków.

Flota widmo to stare tankowce wykorzystywane przez Rosję i Iran do operacji pod fałszywą flagą tak, aby omijać sankcje zachodnie. Dzięki nim, Irańczycy byli w stanie nie tylko utrzymać, ale i zwiększyć eksport ropy naftowej w ostatnich miesiącach. Teheran współpracuje z Moskwą w ramach grupy OPEC+, która zrzesza czołowych producentów ropy na świecie.

Financial Times/Jędrzej Stachura