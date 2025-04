Tańsze paliwo przed świętami i majówką. Orlen startuje z promocją

Orlen wystartował z promocją na swoich stacjach. Wprowadził rabaty, które umożliwiają tańsze zakupy benzyny i oleju napędowego w okresie od świąt do końca majówki.

18 kwietnia po północy wystartowała kampania promocyjna Grupy Orlen. Użytkownicy aplikacji Orlen Vitay otrzymają 15 zł rabatu na pierwsze tankowanie paliw Verva i Efecta. Dodatkowo, każdy klient otrzyma przy kasie kupon o wartości 10 zł, podobnie przy kolejnych zakupach spełniających warunek promocyjny.

Co zrobić, żeby zatankować taniej?

Promocja Orlenu wymaga zatankowania minimum 30 litrów benzyny lub oleju napędowego. Obowiązuje do 4 maja, natomiast kupony o wartości 10 zł uprawniające do uzyskania rabatu będzie można zrealizować na stacjach Orlen aż do 16 maja. Z tego rabatu można korzystać wielokrotnie.

– Przygotowaliśmy atrakcyjną promocję na nasze paliwa z myślą o zbliżających się Świętach Wielkanocnych i majówce, które są doskonałą okazją do wyjazdów i spędzenia czasu z najbliższymi. Chcemy w tym wyjątkowym czasie podarować naszym klientom dodatkową zniżkę, która odciąży ich portfele. Będą oni mogli skorzystać z mobilnego kuponu w aplikacji Orlen Vitay, który naliczy rabat na paliwa Verva lub Efecta w wysokości 15 zł. Ponadto, za każde zatankowane 30 litrów tych paliw otrzymają kupon paragonowy o wartości 10 zł na kolejne zakupy. Mamy nadzieję, że większe oszczędności pozwolą zrealizować plany wyjazdowe. Nasze promocje zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem i są skuteczną metodą pozyskania nowych klientów. To także podziękowanie dla obecnych klientów za to, że niezmiennie są z nami – mówi Jan Tar, dyrektor wykonawczy ds. Sprzedaży Detalicznej Orlen.

– Niższe koszty tankowania w tej „podwójnej promocji” można łatwo przeliczyć na zniżki na litr paliwa. Średnio klienci Orlen tankują jednorazowo około 38 litrów paliwa, a więc wykorzystanie kuponu mobilnego o wartości 15 zł przyniesie atrakcyjną zniżkę 39 groszy oszczędności na każdym litrze paliwa. Dodatkowo klienci zyskają kupony paragonowe na kolejne zakupy – czytamy w komunikacie.

Zatankuj i przeparkuj

Orlen wprowadził na swoich stacjach rozwiązanie usprawniające tankowanie. To tzw. kolejkowanie nalewu. Kierowcy, którzy zatankują samochód, a za paliwo zamierzają zapłacić w kasie, mogą od razu przeparkować auto na wolne miejsce parkingowe, zwalniając dystrybutor innemu klientowi.

Kolejnym udogodnieniem ma być możliwość obustronnego tankowania. Na ponad 1150 stacjach Orlen węże przy dystrybutorach zostały wydłużone, dzięki czemu sięgają do wlewów po drugiej stronie samochodu. Kierowcy mogą więc podjechać do każdego wolnego dystrybutora, a nie tylko tego, który znajduje się z tej samej strony, co wlew – tłumaczy Orlen.

Orlen / Jędrzej Stachura