Tauron: Awaria bloku w Jaworznie nie wpłynie na wycenę przy przejściu do NABE Alert

Elektrownia Jaworzno. Fot. Karolina Baca-Pogorzelska.

Wiceprezes Taurona Krzysztof Surma powiedział, że awaria bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno nie powinna mieć wpływu na jego wycenę podczas przeniesienia do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). – Zgodnie z programem rządowym, zakładany termin przeniesienia aktywów do NABE to koniec 2022 roku – dodał.

– Biorąc pod uwagę zasady wyceny, która jest najczęściej robiona z dyskontowanymi przepływami pieniężnymi, generowanymi po dniu zbycia, i że zakładany termin naprawy bloku to kwiecień 2022 roku, sama awaria nie powinna mieć wpływu na wycenę bloku – powiedział Surma podczas telekonferencji.

Wiceprezes dodał, że Tauron jest w trakcie negocjacji przejęcia udziałów od Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), co jest elementem przygotowania do zbycia bloku w Jaworznie do NABE.

ISBnews/Jędrzej Stachura