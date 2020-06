Tauron może sprzedać aktywa ciepłownicze PGNiG, by sfinansować zielony zwrot Alert

Fot. Tauron

Tauron i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpoczną negocjacje w sprawie sprzedaży segmentu ciepłowniczego katowickiego koncernu. Udzielenie PGNiG wyłączności na rozmowy oznacza zakończenie etapu due dilligence.

Zakończenie procesu badania kondycji spółki

Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Taurona podkreśla, że Tauron Ciepło to „stabilna spółka działająca w regulowanym segmencie rynku, jednak jej sprzedaż pozwoli na przyspieszenie realizacji zielonego zwrotu i wejście w Odnawialne Źródła Energii”. – Sprzedaż segmentu ciepłowniczego ułatwi nam zieloną transformację – wyjaśnia prezes Grzegorczyk.

Spółki zakończyły etap badania due dilligence, będącego istotnym krokiem w procesie sprzedaży aktywów Tauron Ciepło. – Udzielenie wyłączności umożliwia rozpoczęcie bezpośrednich negocjacji z PGNiG mających na celu określenie warunków potencjalnej transakcji – dodaje prezes Taurona.

– Po przeprowadzeniu due dilligence Tauron Ciepło doszliśmy do wniosku, że ewentualne kupno aktywów tej spółki będzie wspierać realizację planów PGNiG w obszarze ciepłownictwa. Inwestycje w ciepłownictwo wpisują się w koncepcję budowy silnego koncernu multienergetycznego i dywersyfikację działalności Grupy – podkreśla Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG SA. – Już teraz, poprzez PGNiG Termik, jesteśmy drugim graczem na rynku ciepłowniczym w kraju i aktywnie poszukujemy możliwości wzmocnienia naszej pozycji. Jednocześnie będziemy inwestować tak, by możliwe było zwiększenie wykorzystania gazu ziemnego w przejmowanych ciepłowniach. To nie tylko zwiększy synergię tych jednostek z całą grupą, ale dostosuje rozwiązania w nich stosowane do wymogów unijnych.

Zielony zwrot dzięki sprzedaży ciepła

Tauron zakłada, że ewentualne przejęcie kontroli PGNiG nad Tauron Ciepło nastąpi nie wcześniej niż pierwszego stycznia 2021 roku.

Tauron poinformował o zamiarze sprzedaży segmentu ciepłowniczego w maju ubiegłego roku podczas prezentacji założeń Zielonego Zwrotu Taurona. Zgodnie z przyjętymi wtedy zaktualizowanymi kierunkami rozwoju, transformacja miksu energetycznego Grupy będzie wspierana optymalizacją portfela aktywów. Celem strategicznym Taurona jest zwiększenie do dwóch trzecich udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w miksie wytwórczym i redukcja o połowę emisji CO2 do 2030 roku.

Aktywa spółki

Tauron Ciepło to największy dostawca ciepła sieciowego w konurbacji śląsko-dąbrowskiej i jedna z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. Należą do niej zakłady w Katowicach, Tychach i Bielsku-Białej oraz tzw. Obszar Ciepłowni Lokalnych. Łączna zainstalowana moc cieplna tych zakładów, pochodząca w większości ze źródeł kogeneracyjnych, sięga 1,1 tys. megawatów, zaś całkowita wartość zamówionej mocy przekracza 2,1 tys. megawatów.

Spółka ma ok. tysiąc km sieci ciepłowniczych, dostarczając ciepło do 250 tys. gospodarstw domowych, czyli ok. 700 tys. mieszkańców. Ma ok. 4 tys. węzłów cieplnych i obsługuje ok. 3,5 tys. klientów jak spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe itp.

Do Grupy Kapitałowej PGNiG należy już druga największa na rynku ciepłowniczym spółka – PGNiG Termika– producent ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w wysokosprawnej kogeneracji W zakładach PGNiG Termika wytwarzanych jest 11 procent produkowanego w Polsce ciepła sieciowego, które dociera do mieszkańców ponad 40 miejscowości, w tym aglomeracji warszawskiej oraz Górnego Śląska. PGNiG Termika wytwarza też 2 proc. energii elektrycznej dla krajowego systemu elektroenergetycznego, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne mieszkańcom oraz jednostkom przemysłowym. Spółka zarządza m.in. największą elektrociepłownią w Polsce i drugą w Europie (EC Siekierki).

Tauron/Bartłomiej Sawicki