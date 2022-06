Tauron będzie nagradzał klientów, którzy przejdą na faktury elektroniczne Alert

30 złotych specjalnego bonusu oferuje Tauron klientom, którzy zdecydują się przejść na e-fakturę. Klienci Taurona, którzy zrezygnowali z papieru w ciągu ostatnich dwóch lat uchronili przed wycinką blisko 3000 drzew. W tym czasie udział płatności online w firmie przekroczył 80 procent.

fot. Tauron

Jak wskazują statystyki w Polsce rocznie zużywa się 143 kilogramy papieru tylko na jedną osobę. Każda, nawet niewielka zmiana nawyków zmierzająca do ograniczenia jego używania, realnie wpływa na ochronę planety. W ramach Zielonego Zwrotu Tauron rozpoczął akcję informującą o zaletach e-faktury, firma nagradza też klientów za jej aktywację.

– Umożliwienie klientom sprawnej realizacji ich spraw na odległość stało się we współczesnym świecie nie tylko wymogiem, ale i znakiem rozpoznawczym wiarygodnych marek. Dlatego w Tauronie stawiamy na rozwiązania online, które sprzyjają środowisku naturalnemu, a jednocześnie ułatwiają klientom codzienne życie – mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron. – Z internetowego konta klienta Mój Tauron korzystają już blisko 2 miliony konsumentów, którzy w wygodny i bezpieczny sposób mogą m.in. monitorować swoje rozliczenia, nie generując przy tym stosów papierowych dokumentów – dodaje prezes.

Jak wynika z badań Taurona, konsumenci zapytani o główne powody korzystania z e-faktury wskazują przede wszystkim na wygodę tego rozwiązania oraz redukcję zużycia papieru. Większość z respondentów zadeklarowało, że podczas podejmowania codziennych decyzji bierze pod uwagę ich wpływ na środowisko, a niemal co czwarty z badanych zgodził się ze stwierdzeniem, że ochrona środowiska to ważny temat.

Faktura online z bonusem

W minionych dwóch latach Tauron wystawił blisko 12 milionów elektronicznych faktur. Zastąpiły one papierowe dokumenty, których produkcja pochłonęłaby około 3000 drzew. Energetyczny lider chce w nowej akcji informacyjnej dotrzeć do klientów, którzy do tej pory się na nią nie zdecydowali, tak, aby poznali korzyści wynikające z jej stosowania dla środowiska naturalnego. Przechodzenie klientów na cyfrową formę rozliczania to dodatkowo dla Grupy Tauron sposób na racjonalne zarządzanie kosztami przy jednoczesnym wzroście satysfakcji klientów z jej usług. E-faktura to faktura w wygodnej formie elektronicznej. Zawiera ona takie same dane i jest takim samym dowodem sprzedaży, jak faktura papierowa.

Za przejście na ekologiczną fakturę Tauron oferuje bonus 30 złotych w postaci zwrotu za prąd. Kwota zostanie zaksięgowana na koncie rozliczeniowym klienta. Akcja trwa do końca lipca.

Tauron/Michał Perzyński