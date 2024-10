Tauron pozyskał kolejne środki na zieloną transformację

Tauron znalazł kolejne pieniądze na inwestycje w obszarze odnawialnych źródeł energii i ciepła. Środki o łącznej wartości 2,9 mld złotych mają posłużyć wymianie źródeł węglowych na jednostki zeroemisyjne i niskoemisyjne, rozwojowi sieci dystrybucyjnych i budowie magazynów energii.

Tauron Polska Energia informuje, że podpisał z instytucjami finansowymi dwie umowy kredytowe o łącznej wartości 2,9 mld złotych. Pierwsza z nich opiewa na kwotę 2 mld złotych i została zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Druga, zawarta z konsorcjum Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski i Industrial and Commercial Bank of China (Europe), ma wartość 900 mln złotych.

– Tauron regularnie poszukuje atrakcyjnych form finansowania dostępnych na rynku finansowym. Nie ograniczamy się do jednego rodzaju instrumentu, ale dywersyfikujemy swój portfel dłużny, w celu znalezienia optymalnego miksu zapadalności, kosztu, jak i pojemności dłużnej dla realizacji naszych zamierzeń inwestycyjnych. Poszukujemy finansowań z odpowiednim wyprzedzeniem, co zapewnia gwarancję realizacji podjętych decyzji inwestycyjnych, a także daje szanse na wybór odpowiedniego instrumentu finansowania, dostosowanego do naszych potrzeb przy akceptowalnym poziomie jego kosztu – wyjaśnia Krzysztof Surma, wiceprezes ds. finansów Tauron Polska Energia.

Spółka podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę kredytu do kwoty 2 mld zł, z terminem spłaty do 8 lat od momentu udostępnienia środków. Te pieniądze mogą przeznaczone na pokrycie wydatków Grupy Tauron, związanych z finansowaniem lub refinansowaniem inwestycji w obszarze odnawialnych źródeł energii, ale także na rozwój sieci dystrybucyjnych, budowę magazynów energii czy inwestycje w obszarze ciepła, związane z wymianą źródeł, korzystających z paliwa węglowego, na jednostki zeroemisyjne i niskoemisyjne.

Druga umowa, podpisana z konsorcjum w składzie Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski i Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Oddział w Polsce, to kredyt konsorcjalny na kwotę 900 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie wydatków w obszarze odnawialnych źródeł energii, w tym tych związanych z zakupem spółek, realizujących projekty w tym obszarze, przy czym przeznaczenie środków będzie weryfikowane pod kątem zgodności z założeniami Taksonomii Europejskiej – informuje Tauron.

Środki zostały udostępnione na okres pięciu lat.

Tauron / Jędrzej Stachura