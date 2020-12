Tauron kończy prace nad szybką windą w Kopalni Janina Alert

Kopalnia Janina / fot. Tauron

Blisko 90 procent osiągnęło zaawansowanie inwestycji TAURON Wydobycie, czyli budowy poziomu 800 metrów w Zakładzie Górniczym Janina. Na tym etapie uruchomiono już zjazd ludzi jedną z największych klatek szybowych w Polsce. Dzięki temu prawie 20-krotnie skróci się czas dotarcia załogi do miejsc pracy.

Kopalnia w Libiążu posiada największe w Polsce złoża węgla energetycznego, szacowane na 2,1 mld ton. Produkuje się tutaj między innymi paliwo o obniżonej zawartości chloru, które jest dedykowane dla nowego bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. Bliskość aktywów wytwórczych Grupy Tauron umożliwia utrzymywanie niskich kosztów transportu tego surowca. – Ta inwestycja umożliwi dostęp do nowych zasobów dobrej jakości węgla kamiennego, o parametrach niezbędnych dla pracy niskoemisyjnych bloków energetycznych – mówi Tomasz Cudny, prezes zarządu Tauron Wydobycie. – Z myślą o efektywnej produkcji paliw dedykowanych dla energetyki, podejmujemy także działania na rzecz utworzenia kopalni zespolonej z zakładów górniczych Janina i Sobieski. To połączenie dwóch silnych kopalń w jeden efektywny zakład górniczy przyspieszy osiągnięcie przez Spółkę zyskowności procesu wydobycia poprzez korzyści wynikające z optymalizacji organizacyjnej – podkreśla prezes.

Szybka mega winda

Uruchomiony w ZG Janina zjazd załogi odbywa się z wykorzystaniem jednej z największych klatek szybowych w Polsce. Ta mega konstrukcja jest wysoka na cztery piętra, pomieści jednorazowo aż 200 osób lub 24 tony materiałów. Droga jazdy klatki wynosi ponad 790 m. Jazda ludzi odbywa się na czterech piętrach klatki. Maksymalna możliwa liczba pracowników na piętrze to 50 osób, co umożliwia jednoczesną jazdę nawet dla 200 pracowników. Z uwagi jednak na obowiązujące aktualnie w zakładach górniczych Spółki prewencyjne procedury bezpieczeństwa w ramach działań przeciwwirusowych, liczba osób przebywających jednocześnie w klatce zjazdowej jest ograniczona, tak aby zachowywane były bezpieczne odległości pomiędzy pracownikami. Z kolei maksymalna masa ładunku w klatce to 24 tony.

Czas zjazdu 200 osób na poziom 800 metrów lub ich wyjazdu wynosi około 6 minut. Dla porównania – obecnie, aby załoga mogła dojść pieszo do stanowisk pracy na poziomie 800 metrów potrzebuje na to około 100 minut. Górniczy wyciąg szybowy, maszyna wyciągowa, układ sterowania i sygnalizacji szybowej zostały tak zaprojektowane, aby w przyszłości możliwa była ich w pełni automatyczna praca. Zakończenie całej inwestycji przewidziane jest na trzeci kwartał 2021 roku.

Tauron/Michał Perzyński