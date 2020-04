Mimo koronawirusa Tauron podłączył pięć razy więcej OZE niż przed rokiem Alert

Fotowoltaika. Fot. Pixabay

Tauron Dystrybucja w pierwszym kwartale 2020 roku przyłączył do sieci energetycznej blisko 12 tys. mikroinstalacji o mocy blisko 81 MW. To prawie pięć razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Do sieci spółki przyłączonych zostało już ponad 59 tys. mikroinstalacji o mocy 390 MW.

Mikroinstalacje idą na rekord

Wszystkie mikroinstalacje przyłączone w pierwszym kwartale 2020 roku., zostały wykonane w technologii fotowoltaicznej. Spółka przyłączyła także 15 odnawialnych źródeł energii innych niż mikroinstalacje, z których tylko jedna nie została wykonane w technologii fotowoltaicznej. Była to elektrownia wodna. W sumie łączna moc instalacji OZE przyłączonych w pierwszym kwartale wyniosła 94 MW. – W marcu Tauron Dystrybucja nie wstrzymał wymiany liczników na dwukierunkowe. Jeśli licznik znajduje się w miejscu ogólnodostępnym, wymiany odbywają się zgodnie z terminami zgłoszeń gotowości instalacji przez klientów. W pozostałych przypadkach wejście do obiektu przebiega w porozumieniu i za zgodą klienta. Wszystkie prace są prowadzone z zachowaniem podwyższonych zasad bezpieczeństwa pracowników i klientów – podaje spółka.

– Widzimy, że nawet pandemia koronawirusa nie wyhamowała liczby przyłączanych mikroinstalacji. Spodziewamy się, że w 2020 roku mimo turbulencji gospodarczych ten trend zostanie utrzymany – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia. – Rosnąca liczba mikroinstalacji wpisuje się w nasz Zielony Zwrot, dzięki któremu rozwijamy Tauron w kierunku koncernu multienergetycznego – dodaje prezes Grzegorczyk.

OZE nie zwolnią tempa

– Mimo panującej epidemii i wielu ograniczeń z tym związanych, nie odnotowujemy większych problemów podczas realizacji przyłączeń mikroinstalacji. Obecnie nieliczne opóźnienia występują głównie w przypadku nie wyrażenia zgody właściciela obiektu na wejście do budynku w celu wymiany licznika. Trzeba zaznaczyć, że w trakcie wymiany liczników przez naszych monterów, zachowane są wymagane procedury i niezbędne środki ochrony przed rozprzestrzenianiem wirusa – tłumaczy Robert Zasina, prezes spółki Tauron Dystrybucja.

Statystyki zebrane przez spółkę od początku tego roku wskazują na wzrost liczby przyłączeń mikroinstalacji w kolejnych miesiącach. W marcu było to około 40 procent więcej przyłączeń w stosunku do stycznia.

Z roku na rok wzrasta zainteresowanie fotowoltaiką wśród prosumentów. W 2017 roku do sieci Tauron Dystrybucja zostało przyłączonych nieco ponad 4 tys. mikroinstalacji o mocy 24 MW. W 2018 roku nastąpił znaczny wzrost i spółka przyłączyła wtedy ponad 8 tys. mikroinstalacji o mocy 48 MW. Natomiast w ubiegłym roku Tauron przyłączył do swojej sieci energetycznej już ponad 30 tys. mikroinstalacji o mocy 206 MW.

Tauron/BiznesAlert.pl