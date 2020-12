DGP: Tauron ma partnera do offshore Alert

Prezes Taurona Wojciech Ignacok powiedział w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną, że spółka chce, aby w jej portfelu była również energetyka wiatrowa na morzu. – Mamy partnera, złożyliśmy wniosek, czekamy na decyzję o koncesji – zaznaczył.

Tauron i offshore

W rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną, prezes Taurona podkreśla, że zielony zwrot to przede wszystkim inwestycje w fotowoltaikę i energię wiatrową na lądzie. – Nie ukrywamy, że startujemy też w konkursach na energetykę wiatrową na morzu, jednak na dzień dzisiejszy nie mamy takich koncesji – przypomniał prezes. Prezes Ignacok powiedział, że spółka wystąpiła już o koncesję w rundzie. – Jej ogłoszenie miało mieć miejsce do końca tego roku, ale teraz mówi się, że będzie to pierwszy kwartał 2021 roku. Chcemy, żeby w naszym portfelu była również energetyka wiatrowa na morzu – powiedział prezes.

Przyznał, że spółka ma już partnera. – Złożyliśmy kompletny wniosek, ale czekamy na decyzję o koncesji – dodał prezes. Nie zdradził jednak, jaki podmiot jest partnerem. – Na dzień dzisiejszy (to partner – przyp. red.) zagraniczny, ale naszą ideą jest, żeby grupy energetyczne wspólnie występowały o dalsze koncesje, żebyśmy w tym segmencie nie konkurowali z PGE czy Eneą, tylko wspólnie występowali o nowe obszary koncesyjne – powiedział Wojciech Ignacok, prezes Tauronu.

