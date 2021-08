Tauron informuje klientów o nieuprawnionym dostępie do nagrań rozmów Alert

Logo Taurona. Fot. BiznesAlert.pl

Tauron otrzymał zgłoszenie o możliwości nieuprawnionego dostępu do nagrań rozmów, które były prowadzone z klientami przez dwie firmy partnerskie. Rozmowy te były zapisane na infrastrukturze technicznej partnerów zewnętrznych. Nie mają oni dostępu do serwerów spółki i zapisanych danych klientów. Wszystkie dane są bezpieczne – podaje Tauron.

– Możliwość nieuprawnionego dostępu do danych osobowych dotyczy tylko i wyłącznie tych klientów, z którymi te firmy zewnętrzne prowadziły rozmowy telefoniczne w sprawie oferowanych produktów i usług. Do incydentu doszło po stronie partnerów Taurona, co jednak nie zwalnia nas z obowiązku podjęcia działań w interesie naszych klientów. Zgodnie z obowiązującymi w Tauron procedurami natychmiast przystąpiliśmy do działań, których celem jest przede wszystkim zabezpieczenie interesów naszych klientów. Ustaliliśmy, że w wyniku prawdopodobnego przestępstwa mogły zostać ściągnięte nagrania rozmów, które te firmy przeprowadziły z naszymi klientami w sprawie oferowanych produktów i usług – czytamy w komunikacie.

Tauron podał, że uruchomił szereg procedur bezpieczeństwa. – Przygotowaliśmy zasady informowania ww. klientów o wystąpieniu incydentu. Pracujemy nad wdrożeniem dla tych klientów bezpłatnej usługi „alert bezpieczeństwa danych osobowych”. Dokonaliśmy zgłoszenia o przestępstwie do organów ścigania i do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – zaznacza spółka.

Tauron przygotowuje audyt dotyczący przyczyn wystąpienia tego incydentu.

Tauron/Jędrzej Stachura