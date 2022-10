Tauron i PGE stawiają na bezpieczeństwo energetyczne i zapewniają, że Polska jest gotowa na zimę Alert

Trwa Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy w Lublinie. W debacie poświęconej bezpieczeństwu energetycznemu przedstawiciele Polskiej Grupy Energetycznej i Taurona przekonywali, że trwający kryzys jest najpoważniejszy od połowy wieku, ale Polska jest dobrze przygotowana na nadchodzącą zimę.

OSG 2022 w Lublinie. Fot. Michał Perzyński

Tauron i PGE na OSG 2022

– Polska miała rację, kiedy mówiła, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej zagraża bezpieczeństwu energetycznemu. Nigdy nie byliśmy przeciwko porozumieniom klimatycznym, walczyliśmy z dziurą ozonową, ratyfikowaliśmy protokół z Kyoto, podobnie dzisiaj Polska nie podważa celu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Najważniejsze jest jednak bezpieczeństwo energetyczne – powiedział prezes Taurona Paweł Szczeszek.

– Sieci przesyłowe to klucz do udanej transformacji. Do niedawna byliśmy przyzwyczajeni do energetyki, w której energia płynęła w jednym kierunku. W ostatnich latach Polacy pokochali fotowoltaikę, w systemie Taurona jest około 400 tysięcy instalacji słonecznych. Tylko nowoczesna sieć da lepsze możliwości przyłączania farm słonecznych i wiatrowych. Mamy tego świadomość, dlatego w naszej strategii podjęliśmy decyzję o zwiększeniu nakładów na ten cel, do końca 2030 roku wydamy na to około 24 mld złotych – dodał Szczeszek.

– Mamy do czynienia z największym kryzysem energetycznym od wielkiego kryzysu naftowego z lat 70. Po pandemii nastąpiła inwazja Rosji na Ukrainę, ale wojna energetyczna, którą wywołał Putin, zaczęła się jeszcze przed lutym, kiedy wzrosły ceny wskutek jego działań. PGE Paliwa została wyznaczona do tego, by ściągnąć węgiel z różnych światowych kierunków. Węgiel rosyjski nie jest wykorzystywany w energetyce, tylko do ogrzewania gospodarstw domowych. Statki do nas cały czas płyną, w sumie ściągniemy około 11 milionów ton węgla kamiennego. Dodatkowo rozpoczęliśmy działania we współpracy z rządem i samorządami, czyli sprzedaż węgla. Polska energetyka jest dobrze przygotowana na zimę, czym innym są ceny, ściśle powiązane z działaniami Kremla – powiedział wiceprezes Polskiej Grupy Energetycznej Paweł Cioch.

– W ramach REPowerEU inwestycje w OZE będą jeszcze bardziej przyspieszone. Wcześniej mieliśmy Fit For 55, gdzie cele pośrednie redukcji emisji zostały zaostrzone. Polska i inne kraje regionu zwracają uwagę, że ścieżki dojścia do celu powinny być zróżnicowane, ponieważ każdy kraj członkowski ma inny miks energetyczny. Powinniśmy być traktowani inaczej niż Francja, która oparta jest na energetyce jądrowej. PGE w najbliższych latach wyda 75 mld złotych na transformację, m.in. na morskie farmy wiatrowe na Bałtyku, chcemy nadal inwestować w OZE, jesteśmy liderem, jeśli chodzi o onshore. Posiadamy również elektrownie szczytowo-pompowe, które pełnią rolę magazynów energii. Jednak kluczem do rozwoju OZE jest rozwój sieci dystrybucyjnej – dodał Cioch.

Michał Perzyński