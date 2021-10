Tauron podtrzymuje, że osiągnie plan wydobycia węgla na 2021 rok Alert

Wieża szybu Grzegorz. Fot. Tauron

Tauron Wydobycie podtrzymuje wyprodukowanie w 2021 roku 5,19 mln ton węgla handlowego – powiedział prezes spółki Jacek Pytel.

– Staramy się działać tak, aby wydobycie w naszych trzech zakład górniczych, w tym roku wyniosło 5,19 mln ton węgla, czyli tyle, ile zakładał plan. Nie ukrywam, że na początku roku mieliśmy problemy ze zbytem stąd częściowe ograniczenie robót przygotowawczych. A w górnictwie wszystko musi być realizowane w odpowiednim czasie. Mogę także dodać, że znacząco ograniczyliśmy ilość węgla zalegającego na zwałach. Mieliśmy tam nawet ok. 800 tys. ton węgla, a teraz jest mniej niż 100 tys. ton – powiedział Pytel w rozmowie z ISBnews w kuluarach konferencji.

– Spółka nie ma problemu ze sprzedażą węgla w ramach grupy kapitałowej bo mimo tego, że czasowo nie pracuje blok w Jaworznie to normalnie produkują bloki tzw. dwusetki, które niejako w zastępstwie produkują energię na potrzeby systemu. Ważne jest, aby pamiętać o tym, że trzy zakłady górnicze – czyli: Brzeszcze, Janina i Sobieski – mają zostać objęte mechanizmem finansowania do czasu ich stopniowego wygaszania. To jest zgodne z wypracowanymi warunkami umowy społecznej dla górnictwa – dodał Pytel.

