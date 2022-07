Tauron zapewnia, że Elektrownia Jaworzno pracuje na bieżąco Alert

Grupa Tauron poinformowała na Twitterze, że blok 910MW w Elektrowni Jaworzno pracuje na bieżąco. – Dziś jest na poziomie 870MW, zgodnie z zapotrzebowaniem Polskich Sieci Elektroenergetycznych – dodała spółka.

Elektrownia Jaworzno. Fot. Karolina Baca-Pogorzelska

Sprawa Elektrowni Jaworzno

– Dysponujemy paliwem dla jednostki, zgodnie z kontraktem – podał Tauron na Twitterze.

2/2 Informacje @spolka_RAFAKO to próba straszenia opinii publicznej i wymuszenia decyzji biznesowych. Blok #910MW jest ważnym elementem systemu, a #TAURON zrobi wszystko, by zadbać o bezpieczeństwo energetyczne Polski. @MAPGOVPL @KPRM_CIR — TAURON (@TauronPE) July 21, 2022

We wpisie czytamy dalej, że według Taurona informacje Rafako mają „niewiele wspólnego z prawdą”. – To próba straszenia opinii publicznej i wymuszenia decyzji biznesowych. Blok 910MW jest ważnym elementem systemu, a Tauron zrobi wszystko, by zadbać o bezpieczeństwo energetyczne Polski – zapewniła spółka.

Business Insider Polska podał dzisiaj rano, że dotarł do wewnętrznej korespondencji jednej ze spółek zależnych Rafako, wykonawcy kontraktu w Jaworznie. Według korespondencji, Tauron ma wykorzystywać surowiec złej jakości, co może powodować problemy techniczne oraz przestoje w produkcji energii. Blok 910 MW już wcześniej miał problemy techniczne.

Twitter/Michał Perzyński