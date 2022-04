Tauron uruchomił nowoczesne laboratorium liczników energii elektrycznej Alert

Źródło: Tauron

Tauron zainwestował w system do legalizacji i wzorcowania liczników energii elektrycznej. Innowacja pozwoli na automatyczne przeprowadzenie jednocześnie testów sześćdziesięciu liczników jednofazowych lub trójfazowych.

– System jest jednym z najnowocześniejszych rozwiązań na rynku w swojej klasie. Dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć techniki procesorów sygnałowych i zaawansowanych technologii syntezy sygnałów sterujących, zapewnia niespotykaną dotąd dokładność i jakość pomiaru oraz gwarantuje funkcjonalność całego laboratorium – mówi Jerzy Topolski, wiceprezes Grupy Tauron.

Tauron podał, że system umożliwia jednoczesną, wielostanowiskową kalibrację, wzorcowanie i legalizację liczników energii elektrycznej. Spełnia również wymagania normy IEC 736 i jest przeznaczony do badań wszystkich, dostępnych na rynku, rodzajów liczników energii elektrycznej.

Tauron Dystrybucja Pomiary, właściciel laboratorium, na co dzień zajmuje się montażem i obsługą układów pomiarowych u blisko 5,3 mln klientów. Pracownicy i podwykonawcy wykonują montaże, wymiany i odczytyliczników. Spółka odpowiada za całą gospodarkę licznikową, ich poprawną pracę, kontroluje także czy urządzenia spełniają wszystkie wymagane normy i posiadają konieczne atesty. Dla klientów oznacza to przede wszystkim pewny i precyzyjny pomiar zużytej energii. Każdego roku spółka legalizuje i wzorcuje dziesiątki tysięcy liczników – głównie przemysłowych, GPRS oraz urządzeń przedpłatowych – czytamy w komunikacie.

Liczniki zdalnego odczytu

Obecnie klienci przyłączeni do sieci Tauron Dystrybucja dysponują już ponad 920 tys. nowoczesnych liczników odczytywanych zdalnie. W ubiegłym roku firma rozpoczęła pracę nad programem AMIplus, czyli projektem masowej wymiany urządzeń pomiarowych. W ramach planowanych prac osiągnięcie 80 procent liczników inteligentnych u klientów Taurona nastąpi w 2028 roku (ok. 5,1 mln szt.), a 100 procent (ok. 6 mln szt.) na koniec 2030 roku.

– Posiadanie tak nowoczesnego i dobrze wyposażonego laboratorium jest dla nas szczególnie ważne, ze względu na uruchomiony w ubiegłym roku program AMIplus. Nowy system legalizacji i wzorcowania liczników umożliwi płynną realizację sprawdzeń i kontroli odbiorczej ogromnej skali nowo kupowanych liczników. Przygotowuje tym samym spółkę do realizacji zadań związanych z wyposażaniem klientów w liczniki zdalnego odczytu na masową skalę – mówi Robert Zasina, prezes Tauron Dystrybucja.

Tauron/Jędrzej Stachura