Prawie 16 procent produkcji energii elektrycznej Taurona pochodzi ze źródeł odnawialnych Alert

Stacja elektroenergetyczna / fot. Tauron

Tauron przekazał wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz operacyjne Grupy Kapitałowej Tauron Polska Energia za I-III kwartał 2020 roku i trzeci kwartał 2020 roku. Wynika z nich, że źródła odnawialne zapewniają spółce 15,95 procent całkowitej produkcji energii elektrycznej brutto.

Wyniki Taurona

Według szacunków skonsolidowane przychody ze sprzedaży i rekompensaty za trzy kwartały 2020 roku wyniosły 15 287 mln zł przy uwzględnieniu działalności zaniechanej (Tauron Ciepło) w wysokości 344 mln zł.

Wynik EBITDA wyniósł 3 414 mln zł przy uwzględnieniu działalności zaniechanej w wysokości 91 mln zł. Segment Dystrybucja wypracował wynik EBITDA na poziomie 2 417 mln zł, OZE – 217 mln zł, Wytwarzanie – 48 mln zł, Sprzedaż – 641 mln zł, a Wydobycie – (32) mln zł.

EBIT wyniósł 886 mln zł, w tym działalność zaniechana: (793) mln zł. Szacunkowy zysk brutto wyniósł 601 mln zł, a zysk netto 60 mln zł. CAPEX oszacowano na 2 728 mln zł, w tym działalność zaniechana: 67 mln zł.

Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych

W ciągu dziewięciu miesięcy 2020 roku grupa dostarczyła do odbiorców 36,94 TWh energii elektrycznej, w tym do odbiorców końcowych: 35,76 TWh, a sprzedaż detaliczna energii elektrycznej wyniosła 23,71 TWh. Produkcja energii elektrycznej brutto była na poziomie 8,71 TWh, w tym ze źródeł odnawialnych: 1,39 TWh co stanowi 15,95 procent. Produkcja ciepła wyniosła 7,51 PJ, produkcja węgla handlowego: 3,59 mln ton, a sprzedaż węgla handlowego: 2,97 mln ton.

W trzecim kwartale 2020 roku szacunkowe przychody ze sprzedaży i rekompensaty wyniosły 5 101 mln zł, w tym działalność zaniechana oszacowana na 45 mln zł.

Wynik EBITDA za okres lipiec-wrzesień 2020 roku spółka oszacowała na 1 006 mln zł. W podziale na segmenty, wyniki EBITDA przedstawiają się następująco: Dystrybucja: 728 mln zł, OZE: 54 mln zł, Wytwarzanie: 22 mln zł, Sprzedaż: 238 mln zł, Wydobycie: (39) mln zł.

Szacunkowy zysk brutto wyniósł 484 mln zł, a zysk netto 377 mln zł.

Wynik EBIT oszacowano na 524 mln zł (w tym działalność zaniechana w wysokości (16 mln) zł) , a CAPEX na 915 mln zł ( w tym działalność zaniechana oszacowana na 34 mln zł).

Przy uwzględnieniu łącznie działalności kontynuowanej i zaniechanej, spółka podała, że dług netto na 30 września 2020 roku wynosi 10 098 mln zł, a wskaźnik dług netto/EBITDA określono na 2,53x.

W trzecim kwartale Tauron Dystrybucja dostarczył do odbiorców 12,34 TWh energii elektrycznej, w tym do odbiorców końcowych 11,91 TWh, a sprzedaż detaliczna energii elektrycznej wyniosła 7,72 TWh. W okresie lipiec-wrzesień Grupa wyprodukowała 2,85 TWh energii elektrycznej brutto, z czego ze źródeł odnawialnych 0,40 TWh. Produkcja ciepła była na poziomie 0,82 PJ, produkcja węgla handlowego wyniosła 1,10 mln ton, a sprzedaż węgla handlowego 1,09 mln ton.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura