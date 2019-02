Tekst rewizji dyrektywy gazowej został upubliczniony

Rada Unii Europejskiej opublikowała treść rewizji dyrektywy gazowej wynegocjowanej przez instytucje unijne w trilogu z Parlamentem Europejskim.

Zmiana warunków biznesowych Nord Stream 2

Ostateczny trilog w sprawie dyrektywy odbył się 12 lutego 2019 roku. Trwa tłumaczenie tekstu na inne języki. Zapisy komentował dla BiznesAlert.pl prof. Jerzy Buzek stojący na czele negocjacji i przewodniczący Komisji ds. Przemysłu Badań Naukowych i Energii (ITRE) w Parlamencie Europejskim.

Jego zdaniem zapisy rewizji zmieniają warunki realizacji Nord Stream 2. – Nie brano pod uwagę takiej możliwości, że na tym gazociągu nagle obowiązuję prawo unijne, przejrzyste zasady o dostępie stron trzecich i rozdziale właścicielskim. To jest całkowita zmiana warunków biznesowych – ocenił przewodniczący.

Niemcy: Zmiany będą konieczne

Minister gospodarki Niemiec Peter Altmeier powiedział agencji Reuters, że jego zdaniem Nord Stream 2 może być wybudowany w nowych warunkach, ale będzie musiał zostać dostosowany. Na pewno będą potrzebne pewne zmiany. Jedna powinna dotyczyć własności gazociągu, bo prawo europejskie wymaga rozdziału własności gazociągu od wydobycia – przyznał. – Mogą być także konieczne zmiany odnośnie tego kto ma dostęp do gazociągu i kto może go wypełnić (gazem – przyp. red.) – dodał Altmeier. Jego zdaniem to Niemcy zdecydują które zasady i w jaki sposób będzie trzeba wdrożyć. Zdaniem prof. Buzka rozsądzi to Komisja Europejska.

