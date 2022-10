Termika chce pomóc rozprowadzić węgiel po Warszawie Alert

PGNiG Termika chce wesprzeć Warszawę w dystrybucji węgla do polskich domów w dobie kryzysu energetycznego.

Władze Termiki skierowały list do prezydenta Warszawy z propozycją współpracy na rzecz walki z kryzysem energetycznym. Chce użyczyć infrastruktury w celu lepszej dystrybucji węgla do gospodarstw domowych w stolicy Polski.

Działamy @PgnigTermika na rzecz mieszkańców @Warszawa. Podjęliśmy rozmowy by już wkrótce także mieszkańcy korzystający z własnych kotłów mieli zapewnioną ciepłą zimę. Bezpieczeństwo energetyczne to nasze wspólne zobowiązanie. @mapgovpl @SasinJacek pic.twitter.com/MHqITblKfV — PGNiG TERMIKA SA (@PgnigTermika) October 20, 2022

– PGNiG Termika od wielu lat zaopatruje Mieszkańców Stolicy w ciepło systemowe i energię elektryczną, będąc gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Stolicy. Stojąc w obliczu wyzwań kryzysu energetycznego, wywołanego imperialną polityką Federacji Rosyjskiej, której kulminacją jest zbrojna napaść na Ukrainę, staramy się działać na rzecz ochrony i pomocy mieszkańcom Warszawy – czytamy w liście do prezydenta Rafała Trzaskowskiego. – W związku z zaawansowanym etapem prac nad przyjęciem przez parlament ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, która to ustawa wyposaży samorządy w kompetencje pozwalające na pomoc mieszkańcom w zakupie węgla na preferencyjnych warunkach, chcielibyśmy poinformować Pana Prezydenta o gotowości PGNiG TERMIKA SA do podjęcia szeroko rozumianej współpracy, na rzecz dystrybucji węgla. Wyrażamy chęć rozpoczęcia dialogu oraz zaangażowania w dystrybucję paliwa węglowego do odbiorców będących gospodarstwami domowymi. Dysponujemy zarówno terenem, jak i sprzętem, który może być wykorzystany w tej trudnej sytuacji.

Ustawa o której wspomina PGNiG Termika miała być przedmiotem prac Sejmu 20 października. Pozwala włączyć samorządy w dystrybucję węgla zamorskiego i z polskich kopalni do gospodarstw domowych. W ten sposób ma zapewnić niższą cenę dostaw od rynkowej oraz ograniczyć problemy z dostępnością tego surowca. Kryzys energetyczny podsycany przez Gazprom podniósł ceny gazu i zwiększył popyt na węgiel, a Unia Europejska wprowadziła od sierpnia embargo na dostawy czarnego surowca z Rosji.

PGNiG Termika/Wojciech Jakóbik