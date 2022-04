Terpe: Putin szantażuje gazem od lat (AUDIO) Bezpieczeństwo

Rury. Fot. Nord Stream 2

– Mamy teraz wyraźny polityczny obraz agresora, który prowadzi wojnę na Ukrainie i korzysta z możliwości szantażu. Putin mówił też, że może zakręcić kurek. To jest szantaż. Ale ten utajony potencjał szantażowania trwa już przez wiele lat – powiedział Harald Terpe z partii Zielonych Meklemburgii-Pomorza Przedniego w rozmowie z BiznesAlert.pl.

Harald Terpe jest szefem klubu posłów partii Zielonych w parlamencie landowym w Meklemburgii Pomorzu Wschodnim. Urodził się w Greifswaldzie. Polityk skończył wydział medyczny i jest z zawodu patologiem. Do 2005 roku pracował jako lekarz naczelny Instytutu patologii Uniwersytetu Rostock. Następnie został posłem w Bundestagu w latach 2005-2017. W tym okresie zajmował się w niemieckiej izbie poselskiej głównie tematami medycznymi. Jednym z jego głównych tematów była eutanazja. Terpe był jednym z ważniejszych członków grupy posłów zajmujących się zakazem wszelkich form tzn. zorganizowanego wspomaganego samobójstwa, tak zwanego komercyjnego wspomaganego samobójstwa.

Jego ojciec, Frank Terpe, był czynnym politykiem SPD, ministrem ds. badań i nauki w ostatnim enerdowskim rządzie w 1990 roku.

We wrześniu 2021 roku Zieloni zdobyli w Meklemburgii Pomorzu Wschodnim 6,3 procent głosów. Partia ta należy do opozycji. W kadencji poprzedzającej 2021 rok Zielonym nie udało się dostać do parlamentu w Schwerinie. Po udanych dla tej partii wyborach landowych stała się ona najważniejszym głosem sprzeciwu przeciw Nord Stream 1 +2 i związanymi z nimi fundacjami. Zieloni ostro krytykują obecny rząd Meklemburgii, który składa się obecnie z SPD i die Linke, ale także poprzedni, SPD i CDU, za ich prorosyjska polityka energetyczna.

Opracowała Aleksandra Fedorska