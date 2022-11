Trwa terroryzm energetyczny Rosji na Ukrainie, a Rosjanie grają Przewodowem Alert

Ataki rakietowe Rosji pozbawiają Ukraińców energii i ciepła. Rosjanie przekonują, że straty cywilne to skutek działania…Ukraińców, a media rosyjskie podbijają incydent w polskim Przewodowie.

Zaporoska Elektrownia Jądrowa fot. Wikimedia

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński ujawnił, że nowe ataki rakietowe Rosji z 23 listopada pozbawiły 11 regionów jego kraju energii. Mimo to trwa przywracanie dostaw tam, gdzie jest to możliwe.

Zełeński podał 23 listopada wieczorem, że 20 procent gospodarstw domowych w Kijowie ma już z powrotem dostęp do energii po blackoucie. Jest tak w przypadku tylko 10 procent gospodarstw w Odessie. Region czerkaski jest zaopatrywany w energię tylko na potrzeby infrastruktury krytycznej. Resort energetyki zapewnia, że wszystkie elektrownie jądrowe nad Dnieprem pozostają bezpieczne, ale wyłączone. Podobnie jest w przypadku większości elektrociepłowni i elektrowni wodnych. Prezydent Ukrainy wezwał do kryzysowego spotkania Rady Bezpieczeństwa ONZ i do zatrzymania „terroryzmu energetycznego” Rosji oraz stworzenia rezerwy strategicznej generatorów energii.

Podskretarz generalny ONZ do spraw politycznych Rosemary Di Carlo wezwała do zakończenia działań zbrojnych w pobliżu Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej i uznała ataki z 19 oraz 20 listopada za „nieodpowiedzialne”. Nie wskazuje winnych ataków, które po raz kolejny uszkodziły zewnętrzny system zasilania Zaporoża, które znów musi polegać na generatorach pozwalających na pracę izolowaną przez 10 dni. Naprawa trwa. Obiekt jest pod kontrolą Rosjan, ale zarządzają nim Ukraińcy z Energoatomu wzięci do niewoli.

Stały przedstawiciel Rosji przy ONZ Wasilij Nebenzia przekonuje, że Rosja prowadzi ataki rakietowe na Ukrainie w odpowiedzi na dostawy broni z Zachodu. – Atakujemy infrastrukturę na Ukrainie w odpowiedzi na pompowanie do tego kraju broni zachodniej i nieodpowiedzialne apele o zwycięstwo militarne Kijowa – powiedział. Zdaniem Nebenzii „operacja specjalna” Rosji na Ukrainie będzie mogła się zakończyć po pozbawieniu Ukraińców zdolności militarnych mogących zagrozić Rosjanom. Pierwotnie Moskwa planowała dokonać przewrotu w Kijowie i zająć jego terytorium, ale skuteczna kontrofensywa Ukraińców uniemożliwiła taki scenariusz. Nebenzia przekonuje także, że ofiary cywilne ataków rakietowych Rosji to skutek działania obrony przeciwlotniczej Ukrainy, która działa z centrów miast. Odwołał się do incydentu w Przewodowie, w Polsce, w sprawie którego śledztwo trwa.

– 15 listopad arakieta spadła na wieś Przewodowo w Polsce. W dniu zdarzenia władze polskie uznawały, że została wystrzelona z Rosji – czytamy w Kommiersancie. Władze polskie nie informowały o ataku Rosji wbrew tezom tej gazety, która dalej przyznaje, że sekretarz generalny NATO poinformował potem, że incydent był prawdopodobnie skutkiem upadku pocisku ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa.

Jednakże siły zbrojne Ukrainy podają kolejne informacje o celowych atakach Rosji na szkoły, szpitale. W jednym z takich ataków zostało zabite dwudniowe dziecko.

Kommiersant/Wojciech Jakóbik

