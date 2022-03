TGE podaje wyniki obrotu za luty 2022 roku Alert

Na Towarowej Giełdzie Energii utrzymują się wysokie obroty gazem ziemnym. W lutym 2022 roku wyniosły one 13 938 703 MWh, co stanowi wzrost o 19,2 procent r/r. Jest to jednocześnie najlepszy luty w historii obrotu gazem na TGE.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lutym 2022 roku 15 501 498 MWh, co oznacza spadek o 8,3 procent w stosunku do lutego 2021 roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w lutym 2022 roku na poziomie 525,89 zł/MWh i jest to spadek o 141,01 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2023 (BASE_Y-23) wyniosła w lutym 2022 roku618,30 zł/MWh, co stanowi spadek o 8,87 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w styczniu 2022 roku.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w lutym 2022 roku transakcje o wolumenie 13 938 703 MWh, co oznacza wzrost r/r o 19,2 procent. Jest to jednocześnie najlepszy luty w historii obrotu gazem na TGE. Taki wynik to efekt wysokich obrotów na rynku terminowym tego towaru (RTPG), na którym obroty wzrosły r/r o 48,0 procent, do poziomu 12 264 805 MWh. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła 383,06 zł/MWh i jest to spadek o 10,14 zł/MWh względem stycznia 2022 roku. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2023 (GAS_BASE_Y-23) wyniosła w lutym 2022 roku 284,28 zł/MWh, czyli o 42,99 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w styczniu 2022 roku.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w lutym 2022 roku 1 692 437 MWh, co stanowi spadek r/r o 37,9 procent. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 256,90 zł/MWh i oznacza to spadek o 4,76 zł/MWh względem stycznia 2022 roku. Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadł w lutym 2022 roku o 46,6 procent r/r, do poziomu 4 593 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu. PMEF_F wyniosła 2 665,55 zł/toe – spadek względem stycznia 2022 roku o 51,62 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 1 482 781 MWh, co stanowi spadek o 25,1 procent r/r. Średnia ważona cena wyniosła w lutym 3,19 zł/MWh i jest to wzrost w stosunku do stycznia 2022 roku o 0,05 zł/MWh.

Towarowa Giełda Energii/Michał Perzyński