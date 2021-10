TGE podsumowała wrzesień 2021 roku. Rekordowe wolumeny energii elektrycznej i gazu Alert

Towarowa Giełda Energii

Towarowa Giełda Energii (TGE) podsumowała wrzesień 2021 roku. Rekordowe wolumeny zostały odnotowane na rynkach spot energii elektrycznej i gazu.

TGE podała, że wolumen obrotu na rynkach spot energii elektrycznej osiągnął we wrześniu rekordowy poziom 3,29 TWh. 25 września 2021 roku obroty na Rynku Dnia Następnego osiągnęły największy dzienny wolumen w historii notowań na tym rynku – 151 545,8 MWh.

Giełda poinformowała również, że łączny wolumen na rynkach gazu osiągnął poziom 24,96 TWh, co jest najwyższą wartością roku bieżącego oraz drugim najwyższym wolumenem miesięcznym w historii notowań tego surowca na TGE.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł we wrześniu 2021 roku 25 618 392 MWh,

co oznacza wzrost o 35,8 proc. w stosunku do września 2020 roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się we wrześniu br. na poziomie 465,70 zł/MWh i jest to wzrost o 82,28 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a zarazem kolejna najwyższa cena miesięczna w historii tego rynku. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2022 (BASE_Y-22) wyniosła we wrześniu 400,92 zł/MWh, co stanowi wzrost o 39,77 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w sierpniu 2021 roku – czytamy w komunikacie TGE.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto we wrześniu transakcje o wolumenie 24 955 796 MWh. Oznacza

to wzrost r/r o 88,2 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła we wrześniu 312,28 zł/MWh i jest to wzrost o 100,48 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca, a zarazem kolejna najwyższa cena miesięczna w historii tego rynku. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu

z dostawą w roku 2022 (GAS_BASE_Y-22) wyniosła we wrześniu 211,03 zł/MWh, czyli o 58,33 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w sierpniu 2021 roku.

Towarowa Giełda Energii/Jędrzej Stachura