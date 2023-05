TGE podsumowuje kwiecień 2023 roku. Obrót energią elektryczną poszedł w górę Alert

Towarowa Giełda Energii (TGE) podsumowała kwiecień 2023 roku. Obroty energią elektryczną na rynku spot wzrosły o 58,6 procent. Łączny wolumen obrotu w 2023 roku przekroczył 20 TWh, czyli poziom, który w poprzednich latach można było odnotować najwcześniej w lipcu.

Energia elektryczna

Towarowa Giełda Energii informuje, że obroty energią elektryczną na rynku spot wzrosły w kwietniu o 58,6 procent rok do roku, do poziomu 4 701 380 MWh. Natomiast łączny wolumen obrotu na tym rynku od początku roku przekroczył już 20 TWh, do czego w poprzednich latach dochodziło najwcześniej w lipcu.

TGE dodaje, że wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł 11 150 690 MWh w kwietniu 2023 roku, co oznacza spadek o 9,2 procent w stosunku do kwietnia 2022 roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się na poziomie 580,97 zł/MWh i jest to wzrost o 3,10 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 (BASE_Y-24) wyniosła 763,22 zł/MWh, co stanowi wzrost o 24,57 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w marcu 2023 roku.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto transakcje o wolumenie 8 571 610 MWh, co stanowi wzrost o 12,7 procent rok do roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 222,28 zł/MWh, co stanowi spadek o 3,13 zł/MWh względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2024 (GAS_BASE_Y-24) wyniosła 292,33 zł/MWh, czyli o 25,61 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w marcu 2023 roku.

Poniżej prezentujemy tabelę z dokładnymi liczbami poszczególnych sektorów:

Towarowa Giełda Energii / Jędrzej Stachura