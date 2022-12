WSJ: Amerykanie chcą sprzedaży TikToka w obawie o szpiegostwo Chin Alert

Administracja USA rozmawia o sprzedaży TikToka, należącego do chińskiego ByteDance – podaje The Wall Street Journal (WSJ). Inicjatywa ta jest wspierana przez Pentagon i Departament Sprawiedliwości USA, które obawiają się, że Pekin wykorzysta aplikację “do szpiegostwa i celów politycznych”.

Źródło: freepik

TikTok to mobilna aplikacja internetowa, która daje możliwość publikowania krótkich materiałów wideo. Została stworzona we wrześniu 2016 roku przez chińskie przedsiębiorstwo ByteDance. Według WSJ, pomysł sprzedaży TikToka wyszedł z komitetu ds. inwestycji zagranicznych USA. Urzędnicy Pentagonu i Departamentu Sprawiedliwości twierdzą, że Pekin może uzyskać dostęp do danych TikToka “lub wpłynąć na filmy, które Amerykanie tam oglądają”.

Kilka miesięcy temu TikTok informował, że chińscy pracownicy mają dane o użytkownikach z USA, jednak żadne informacje nie są przekazywane rządowi.

15 grudnia Senat USA przegłosował zakaz używania tej aplikacji na urządzeniach rządowych. Ustawa musi jeszcze zostać zatwierdzona przez Izbę Reprezentantów i prezydenta Stanów Zjednoczonych. Warto dodać, że kilka dni temu gubernator Georgii Brian Kemp zakazał urzędnikom korzystania zarówno z TikToka, jak i Telegramu.

The Wall Street Journal/Kommetsant/Jędrzej Stachura