TOP 2022. Zobacz najpopularniejsze artykuły mijającego roku Alert

Dzisiaj kończy się 2022 rok, więc z tej okazji postanowiliśmy przedstawić Państwu dziesięć najpopularniejszych artykułów BiznesAlert.pl mijającego roku.

1. Mielczarski: Polska stoi przed widmem wojny falowników przez problemy OZE (ANALIZA)

– Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych, przy braku długoterminowych i wielkoskalowych magazynów energii będzie prowadzić do przymusowego wyłączania OZE, czego skutkiem będzie ograniczenie możliwość zwiększenie produkcji ze źródeł odnawialnych i niezrealizowanie celów transformacji energetycznej. To co dzieje się już obecnie w systemach niskich napięć, tzw. „wojny prosumenckich falowników”, to tylko przedsmak tego z czym będziemy wkrótce mieli do czynienia w całym systemie elektroenergetycznym – ostrzega prof. Władysław Mielczarski w komentarzu dla BiznesAlert.pl.

2. Jakóbik: Wojna totalna Gazpromu kontra wiatraki za gaz do Baltic Pipe

Gazprom idzie na wojnę totalną na rynku gazu. Polska powinna iść na totalną kontraktację mocy gazociągu Baltic Pipe, a jednym z potencjalnych dostawców błękitnego paliwa jest francuski Total, który mógłby być zainteresowany pakietową wymianą gaz za wiatraki – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

3. Kostka: Skąd Polska weźmie uran do elektrowni jądrowych? (ANALIZA)

W ciągu ostatnich kilku miesięcy temat budowy elektrowni atomowej w Polsce zaczął nabierać rumieńców. Mamy już wstępne informacje dotyczące technologii, na której zostanie oparta. Będzie to PWR jednej z nowszych generacji. Ponadto wiemy, że jej realizację wesprze Francja, Ameryka lub Korea Południowa. Te dane pozwalają na założenie, że polski debiut na scenie atomowej będzie niezmiernie udany. Nadal nie odpowiedzieliśmy jednak na jedno z podstawowych pytań, a mianowicie: skąd Polska weźmie paliwo do swojej pierwszej elektrowni atomowej? – na pytanie odpowiada Jakub Kostka ze Stowarzyszenia “Z energią o prawie”.

4. Małecki: Zdążymy z Baltic Pipe i Polska będzie uwolniona od Gazpromu

– Z Baltic Pipe zdążymy do końca tego roku. Prace idą zgodnie z harmonogramem, gazociąg ma być uruchomiony na początku października, z końcem roku wygasa wieloletnia umowa z Gazpromem, która zawierała niekorzystny aneks dla Polski. Wtedy Polska będzie uwolniona od Gazpromu, natomiast będziemy mieli zapewnione dostawy gazu dla naszej gospodarki i bardziej swobodne ręce w zakresie nabywania gazu kiedy jest tańszy na rynkach światowych – powiedział Maciej Małecki w Polskim Radio 24.

5. Jakóbik: Czy w dobie kryzysu Baltic Pipe wystarczy gazu? (ANALIZA)

– W sercu kryzysu energetycznego i sporu politycznego o kontrakt jamalski z Gazpromem pojawiają się sygnały jakoby gazociągowi Baltic Pipe mającemu pozwolić na zastąpienie gazu rosyjskiego tym z Norwegii miało nie wystarczyć gazu. Wydobycie własne i odpowiednia kontraktacja powinny przed tym ochronić – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.