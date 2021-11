TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze artykuły mijającego tygodnia Alert

TOP TYGODNIA BiznesAlert.pl

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (15-19.11.2021).

1. Forum Energii: Unia Europejska daje Polsce szansę na transformację energetyczną (ANALIZA)

– 560 mld złotych. To kwota, którą Polska może przeznaczyć na transformację energetyki i odchodzenie od węgla na rzecz czystych źródeł energii dzięki obecności w UE. Otwiera się historyczna szansa na przestawienie polskiej gospodarki (w tym sektora energii) na niskoemisyjne tory oraz rozwój nowych branż przemysłu – piszą dr Sonia Buchholtz z Forum Energii i Paweł Wróbel z Gate Brussels.

2. Fedorska: Ukraina nie spłaca długu za OZE

Ukraina stara się od lat ograniczyć emisyjność swojej energetyki. Jak podaje niemiecka gazeta Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), w ubiegłym roku prawie siedem procent produkcji energii elektrycznej w tym kraju pochodziło ze źródeł odnawialnych, takich jak słońce i wiatr. Jeśli się do tego doda duże elektrownie wodne, to jest to już 12,4 procent. To około połowa tego, co Ukraina zamierza osiągnąć w ciągu najbliższych 15 lat – pisze Aleksandra Fedorska, współpracowniczka BiznesAlert.pl.

3. Jakóbik: Chińczycy mogą dostać widok na NATO w porcie instalacyjnym offshore

– Polskie morskie farmy wiatrowe mogą powstawać w portach instalacyjnych za granicą, bo w Gdyni nie będzie długo niczego. Czy w międzyczasie tamtejszy port trafi pod kontrolę Chińczyków, jeśli nie zdoła ich zatrzymać NATO? – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

4. Tretyn: Prosumencki roller coaster trwa w najlepsze (ANALIZA)

Rynek prosumencki w Polsce w ostatnich latach rozwija się niezwykle dynamicznie. Pod koniec 2019 roku łączna moc zainstalowana w fotowoltaice w Polsce wynosiła niecałe 1,5 GW. Na koniec 2020 roku mieliśmy już zainstalowane blisko 4 GW. Według najnowszych danych, moc zainstalowana w fotowoltaice wynosi ponad 6,1 GW a rok się jeszcze nie skończył. Wskutek proponwoanaych niekorzystnych zmian liczba prosumentów do końca roku może jeszcze znacznie urosnąć. Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku zakładała wzrost mocy do ok. 5-7 GW w 2030 roku, zaś w roku 2040 jest planowane 10-16 GW – pisze Aleksander Tretyn, redaktor BiznesAlert.pl.

5. Jakóbik: Suma wszystkich strachów Putina

Aleksander Łukaszenka zagroził Polsce przerwą dostaw gazu przez Gazociąg Jamalski w odwecie za sankcje związane z kryzysem granicznym. Taki ruch zależałby jednak od Władimira Putina, który zdaje się straszyć Zachód kolejnymi kryzysami, by wymóc na niej korzystne rozstrzygnięcia na czele z uruchomieniem spornego Nord Stream 2, ale być może także zatrzymanie kursu krajów posowieckich na Zachód – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.