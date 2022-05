TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (23-27.05.2022).

1. Woźniak: Kontrakty z Norwegami były gotowe. Teraz trzeba będzie zacząć od nowa (ROZMOWA)

Były prezes PGNiG Piotr Woźniak ostrzega, że zapełnienie mocy Baltic Pipe może być czasochłonne i kosztowne, a według niego wszystko było gotowe już w 2019 roku. – Być może negocjacje należałoby zacząć od początku, a mamy maj, więc do grudnia, kiedy ma ruszyć w pełni Baltic Pipe, zostało niecałe siedem miesięcy. To krótki czas na negocjacje, które mogą długo potrwać. Oczywiście można opóźnić pełne wykorzystanie Baltic Pipe i napełnić go kiedyś później, ale uważam, że powinniśmy odrzucić gaz rosyjski jak najszybciej – powiedział BiznesAlert.pl.

2. Jakóbik: Deeskalacja przez eskalację, czyli zalać Baltic Pipe do pełna (ANALIZA)

– Rosjanom przypisywana jest doktryna deeskalacji przez eskalację. Chodzi o ograniczony atak taktyczną bronią jądrową na mało istotnym obszarze mający zniechęcić przeciwnika do dalszej walki. Ta doktryna sprawdziłaby się jako opis kolejnego etapu gry Gazpromu, której ofiarą stała się między innymi Polska. Względy bezpieczeństwa każą maksymalnie wykorzystać Baltic Pipe – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

3. Uznańska: Chiny nie pomogą Rosji od razu, ale jeśli to zrobią, Polska musi działać

Podobnie jak w przypadku ropy i gazu, ograniczenia infrastrukturalne uniemożliwiają zwiększenie wolumenu eksportu rosyjskiego węgla do Chin – pisze Paulina Uznańska, zastępczyni kierownika Polskiego Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin Uniwersytetu Warszawskiego. – Do zadań Polski należy inicjowanie i podtrzymywanie wewnętrznej debaty w ramach UE oraz Europy Środkowej i Wschodniej o kształcie dalszych relacji z Pekinem w razie udzielenia Rosji pośredniego wsparcia przez Chiny – dodaje.

4. Nam: Polska i Korea mogą połączyć siły na globalnym rynku jądrowym (ROZMOWA)

Duże komercyjne elektrownie jądrowe są niezbędne, aby Polska mogła osiągnąć neutralność węglową. Według mojej wiedzy rząd polski nie uważa obecnie SMR za substytut dużych elektrowni komercyjnych. KHNP jest przygotowane do współpracy z Polską. Jestem przekonany, że oba kraje mogą połączyć siły, aby w przyszłości wspólnie wejść na światowy rynek reaktorów SMR – mówi Yoh-Shik Nam, wiceprezes wykonawczy Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) w rozmowie z BiznesAlert.pl.

5. Matysiak: Polska potrzebuje co najmniej trzech elektrowni jądrowych (ROZMOWA)

Potrzebujemy w Polsce elektrowni jądrowej, a w zasadzie kilku: co najmniej trzech, w tym jednej na północy kraju, a drugiej w Bełchatowie, do zastąpienia jednego z większych trucicieli Europy – mówi posłanka Partii Razem Paulina Matysiak w rozmowie z BiznesAlert.pl.