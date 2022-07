TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (4-8.07.2022).

Top Tygodnia. Grafika: Presso.

Fedorska: Co dalej z Rafinerią Schwedt?

Od kiedy państwo niemieckie podjęło decyzję o wycofaniu się z dostaw ropy z Rosji do końca bieżącego roku, los niemieckiej Rafinerii Schwedt wisi na włosku. Rafineria jest obecnie własnością rosyjskiego koncernu Rosnieft i przerabia rosyjską ropę, płynącą przez rurociąg “Przyjaźń”. Rafineria potrzebuje 12 milionów ton ropy rocznie, aby utrzymać poziom produkcji na obecnym poziomie – pisze Aleksandra Fedorska, redaktor BiznesAlert.pl.

Jakóbik: Czas uderzyć w rosyjski gaz zanim ten uderzy w nas

– Nadzieje na to, że uległość pozwoli utrzymać dostawy gazu z Rosji do Europy są płonne. Moskwa eskaluje, by ograniczyć wsparcie Ukrainy. Recepta to siódmy pakiet sankcji uderzający w rosyjski sektor gazowy i przygotowania na najgorsze – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

Wróbel: Wrota taksonomii pozostaną zamknięte dla większości inwestycji w gaz (ANALIZA)

Temat unijnej taksonomii zrównoważonego finansowania wdarł się do głównych mediów w ostatnich dniach. Ba, był nawet na paskach w telewizjach informacyjnych. Niestety przekazywane przez wiele mediów tytuły oraz treści newsów wprowadziły w błąd sugerując, że taksonomia uznaje gaz ziemny za zieloną energię. Nic bardziej mylnego. Takie stwierdzenie ma w sobie tyle prawdy co zdanie, że każdy może studiować na najlepszym uniwersytecie. Niby to prawda, ale jednak decydujące są kryteria przyjęcia, które sprawiają, że tak nie jest – pisze Paweł Wróbel, szef Gate Brussels w analizie dla BiznesAlert.pl.

Zielińska: Taksonomia w obecnym kształcie to brudny deal Rosji, Francji i Niemiec (ROZMOWA)

Rosja mogłaby zarobić dodatkowe cztery miliardy euro rocznie, jeśli Europa uzna gaz za “zielone” paliwo. Rosatom dzięki nowym inwestycjom w atom może zyskać nawet 500 mld euro. Wygląda więc na to, że głównymi beneficjentami taksonomii w obecnym kształcie będą Francja i Niemcy. Nie skorzysta natomiast praktycznie nikt w znacznie uboższej Europie Środkowo-Wschodniej – mówi przewodnicząca Partii Zieloni Urszula Zielińska w rozmowie z BiznesAlert.pl.

Stachura: Którędy NuScale prowadzi Europę do małego atomu

Małe modułowe reaktory mogą na nowo zdefiniować energetykę jądrową. Najważniejszymi cechami tego rozwiązania mają być niezawodna praca, bezpieczeństwo i ochrona zasobów. Amerykański NuScale chce poprowadzić Europę za rękę i pokazać jej, jak robić mały atom – pisze Jędrzej Stachura, redaktor BiznesAlert.pl.