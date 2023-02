TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (30.01-03.02.2022).

RAPORT: Infrastruktura krytyczna Polski na celowniku

Zaczęło się od hiszpańskich nurków, którzy mieli być poławiaczami bursztynu. Potem usłyszeliśmy o dziwnej aktywności Rosjan na morzu. Teraz należy zastanowić się czy infrastruktura krytyczna Polski jest na celowniku, a jeśli tak, to czy jest odpowiednio chroniona.

Płocharski: Nowy gracz zasili polski hub gazowy LNG

– W połowie stycznia do Kłajpedy przypłynął gazowiec Izabella z ok. 100 mln m sześc. gazu w całości przeznaczonymi na potrzeby naszych klientów w Polsce – podał Marcin Płocharski Head of Business Development Polska w Elenger w rozmowie z BiznesAlert.pl. – Jesteśmy zatem gotowi na pokrycie w całości zapotrzebowania naszych klientów na dotychczasowych rynkach, ekspansję na rynek polski, a nawet reeksport – mówi.

Bogusz: Kolejny, ale nie ostatni gwóźdź do trumny Huawei

Financial Times podaje, że USA mają cofnąć licencje eksportowe na sprzedaż technologii amerykańskich firmie Huawei ze względów bezpieczeństwa. – Huawei otrzymuje więc kolejny gwóźdź do trumny, ale nie ostatni. Nie grzebałbym jeszcze chińskiego giganta, który ma duży potencjał i mocne wsparcie rządu – powiedział Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich w komentarzu dla BiznesAlert.pl.

Jakóbik: Czy Polsce pomoże paliwowy Krzysztof Jarzyna ze Szczecina?

Walka o bezpieczeństwo dostaw paliw do Polski w dobie sankcji powinna uwzględniać infrastrukturę zachodniopomorską, wokół której narastają kontrowersje, a te może zakończyć interwencja paliwowego Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

Wojczal: Rosja może zaatakować Ukrainę z Białorusi

Jeśli Władimir Putin uzna, że białoruska pomoc, rozpraszająca obronę Ukraińców, pomoże w realizacji celów, to zmusi Mińsk do mobilizacji wojsk i wysłania ich na Ukrainę. W mojej ocenie taka decyzja już zapadła – mówi Krzysztof Wojczal, ekspert ds. geopolityki w rozmowie z BiznesAlert.pl.

