TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (29.06-03.07.2020).

1. Sawicki: Czego uczy czarny poniedziałek energetyki

22 czerwca spełnił się czarny sen energetyki polskiej. Nie było upałów, a mimo to polska elektroenergetyka pracowała na skraju swoich możliwości. Nieplanowane przestoje i usterki bloków energetycznych, do których wówczas doszło, doprowadziły do spadku dostępnej mocy o ok. 7 GW. Dostawy energii pozostały jednak stabilne m.in. dzięki importowi z zagranicy sięgającym 3 GW. Część bloków wróciła już do pracy, pozostałe będą gotowe już za parę dni. Czego uczy ten feralny poniedziałek? – zastanawia się Bartłomiej Sawicki, redaktor BiznesAlert.pl.

2. Sawicki: Orlen ustąpi Komisji w sprawie fuzji z Lotosem, ale nie odpuści Rafinerii Gdańskiej

PKN Orlen miał przekonać Komisję Europejską do zgody na przejęcie Grupy Lotos. Tak wynika z informacji agencji Reuters. Wcześniej płocki koncern przedstawił nowe propozycje mające usunąć obawy o monopolizację rynku. W grę ma wchodzić podział rynku paliwa lotniczego, asfaltów, smarów i rynku detalicznego. Jednak Orlen ma obronić przejęcie aktywa, na którym mu najbardziej zależy, czyli Rafinerii Gdańskiej – pisze Bartłomiej Sawicki, redaktor BiznesAlert.pl.

3. Rapacka/Marszałkowski: Kaszubski spór o wiatraki z ustawą odległościową w tle

Na Kaszubach od początku bieżacego roku trwa batalia wokół budowy elektrowni wiatrowej na terenie wsi Wyczechowo. Tłem sporu jest tzw. ustawa odległościowa oraz wyzwania związane z pogodzeniem interesów społeczności lokalnej, samorządu oraz inwestora. Redaktorzy BiznesAlert.pl Patrycja Rapacka i Mariusz Marszałkowski postanowili przyjrzeć się sprawie oraz spytać o przyszłość ustawy odległościowej. Wyzwaniem dla rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie jest nie tylko tzw. zasada 10 h, ale i konflikty rodzące się wokół instalacji wiatrowych na lądzie.

4. Laskowski: Górnictwo w opałach. Część V: Nadzieja dla węgla

Zdaniem Andrzeja Laskowskiego, współpracownika BiznesAlert.pl, jest szansa na uratowanie górnictwa polskiego i to relatywnie małym kosztem.

5. Mielczarski: Jeśli nie zmienimy praw fizyki, nie uda się osiągnąć neutralności klimatycznej

Profesor Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej opowiedział w rozmowie BiznesAlert.pl o celu neutralności klimatycznej i technologiach, za pomocą których miałaby być ona osiągnięta, a także o ich ograniczeniach.

Opracowała Patrycja Rapacka