TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Energetyka

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (27.02-3.03.2023).

Top Tygodnia. Grafika: Presso.

1. Radomski: Polska wycofała się z marszu do pułapki gazowej (ANALIZA)

– Polska wycofała się z marszu do pułapki gazowej i ma szansę osiągnąć realną dywersyfikację źródeł energii w perspektywie roku 2036 – pisze Daniel Radomski, współpracownik BiznesAlert.pl, w komentarzu do prognozy zapotrzebowania na gaz w Polsce autorstwa Gaz-System.

2. Burny: Nasze budynki czeka technologiczna rewolucja. Węgiel, gaz i olej w Polsce na cenzurowanym (ANALIZA)

– Radykalna transformacja paliwowa w zużycia ciepła i energii realizowana przez nadchodzące przepisy dyrektywy budynkowej będzie stanowić gigantyczne wyzwanie finansowe i technologiczne dla Polski – pisze Maciej Burny z Enerxpierience w BiznesAlert.pl. – Zużycie ciepła ogółem w Polsce było oparte w ok. 72,5 procent na węglu. Kolejne ok. 10 procent stanowił gaz ziemny, a ok. 5 procent olej opałowy. Wszystkie te paliwa będą na cenzurowanym po wejściu w życie nowych przepisów – dodaje.

3. Świrski: Ceny węgla spadają. Najgorsze za nami. A może właśnie przed nami?

Zima się kończy, pojawiają się coraz cieplejsze dni, a na rynkach – postępujące spadki cen paliw. Katastroficzne prognozy nie sprawdziły się i połączenie cieplejszej pogody z osłabieniem koniunktury gospodarczej, a także dywersyfikacja importy zasobów z rożnych krajów świata – daje Europie stabilizację energetyczną. Gazety pełne są nagłówków, że „najgorsze już za nami” i ceny (węgla) będą niskie, tylko czy to przypadkiem nie zwiastuje katastrofy? – zastanawia się prof. Konrad Świrski z Politechniki Warszawskiej.

4. Lech: Kolejne sankcje uderzają w Rosję w nieoczywisty sposób

– Nowe sankcje wprowadzone 5 lutego po raz kolejny zmieniają ustawienie pionków na gospodarczej szachownicy Federacji Rosyjskiej. Mowa o wprowadzonym embargo na rosyjskie produkty naftowe, oraz limity cenowe na ich zakup – pisze Mateusz Lech, znany także jako Pan Zen, współpracownik BiznesAlert.pl.

5. Mikulski: Budowa elektrowni jądrowej w Polsce powinna uwzględniać jak największy udział rodzimych firm

Należy życzyć nam jako Polsce, by jak najwięcej usług zostało wykonanych przez polskie przedsiębiorstwa w ramach prac przedprojektowych i we właściwym projekcie zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Westinghouse’a. Chodzi o to, by działać w celu przyspieszenia terminu ukończenia samej budowy pozostawiając sobie czas na usuwanie na wszelkich usterek, aby rzeczywiście 2033 rok był terminem oddania do eksploatacji reaktora, który będzie mógł już pracować z pełną mocą – pisze Andrzej Mikulski, były pracownik Instytutu Badań Jądrowych i Instytutu Energii Atomowej w Świerku oraz były inspektor dozoru jądrowego w Państwowej Agencji Atomistyki.