TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (27-31.07.2020).

1. Jakóbik: Kilometrowa odkrywka KGHM wychodzi z dołka

Projekt Sierra Gorda wychodzi na prostą pomimo pandemii koronawirusa i niepokojów w Chile – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

2. Sawicki: Układ z górnikami upadnie, jeśli Bruksela się na niego nie zgodzi

Piątkowe porozumienie z górnikami miało na celu przygotowanie gruntu pod przyszłe rozmowy o szczegółach zamknięcia sektora górniczego w Polsce. Pojawiła się długo wyczekiwana data. Jednak warunki dochodzenia mogą być trudne do realizacji. Komisja Europejska zamknęła możliwość dotowania węgla z końcem 2018 roku. Czy dla Polski uczyni wyjątek? Na to musiałoby zgodzić się cała Unia, co wydaje się niemal niemożliwe. Czy Polska przedstawi silne argumenty? Jednym z nich może być zakończenie produkcji węgla do 2049 roku – pisze Bartłomiej Sawicki, redaktor BiznesAlert.pl.

3. Chmiel: Transformacja energetyczna po norwesku

Głównym producentem ropy i gazu w UE jest Norwegia. Okazuje się, że Norwegowie dostrzegają „wiatr zmian” i chcą brać w nich czynny udział w przeciwieństwie do Polski, która jest chyba nawet skłonna „polec” za węgiel – pisze Piotr Chmiel, współpracownik BiznesAlert.pl.

4. Marszałkowski: Czas ostatecznej próby Nord Stream 2

Modernizacja statku przeznaczonego do dalszej budowy gazociągu Nord Stream 2 dobiega końca. Wkrótce jednostka wyruszy na cykl prób morskich przed przystąpieniem do dalszych działań. Czy prace rozpoczną się przed wprowadzeniem ewentualnych sankcji USA? – pisze Mariusz Marszałkowski, redaktor BiznesAlert.pl

5. Jakóbik: Nadchodzi atomowy październik

W październiku ma dojść do podpisania umowy międzyrządowej Polska-USA o budowie elektrowni jądrowych na polskim terytorium. Będzie zawierać założenia techniczne i finansowe, które Polacy będą mogli rozważyć – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.