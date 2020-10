TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

1. Jakóbik: Strategia metanowa, czyli bat na LNG z USA dla Polski?

Komisja Europejska ma przedstawić dziś strategię metanową. Lobbyści już pracują nad tym by wykorzystać regulacje, które będą jej konsekwencją, do promocji gazu z Rosji i blokowania LNG z USA – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

2. Jakóbik: USA sfinansują atom w Rumunii. Wnioski dla Polski (ANALIZA)

Amerykanie dofinansowali już elektrownię jądrową w Rumunii. Ich działania rodzą wnioski dla Polski, która ma podpisać umowę międzyrządową z USA w sprawie atomu – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

3. Kowal: Słońce na horyzoncie polskiej energetyki

Fotowoltaika (PV) jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce. Lecz na czym tak naprawdę polega przekształcanie energii słonecznej w elektryczną? Co wpłynęło na tak drastyczny rozwój tego źródła pozyskiwania energii? Jakie są prognozy na najbliższe lata? – pisze Maria Kowal ze Studenckiego Koła Naukowego Energetyki SGH, partnera BiznesAlert.pl.

4. Perzyński: Tercet egzotyczny Chin, Iranu i Rosji ma problemy z USA

Pogarszanie się stosunków między Pekinem a Waszyngtonem w ostatnich latach zmusiło Chiny do podjęcia próby nawiązania więzi z wcześniej niepożądanymi partnerami. Wśród państw ważnych dla rywalizacji mocarstw, które nie są członkami zachodniego świata, Rosja i Iran to dwie najbardziej znaczące siły „przyjazne” Chinom. Pekin i Teheran dążą do wzmocnienia powiązań gospodarczych – pisze Jacek Perzyński, współpracownik BiznesAlert.pl.

5. Marszałkowski: Ewentualny udział PGNIG w prywatyzacji to szansa energetyki ukraińskiej

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało z Funduszem Mienia Państwowego Ukrainy (FMPU) umowę o zachowaniu poufności w sprawie ewentualnego udziału w prywatyzacji sektora energetycznego na Ukrainie. PGNiG może być zainteresowane elektrociepłowniami ukraińskimi – pisze Mariusz Marszałkowski, redaktor BiznesAlert.pl.