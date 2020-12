TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

TOP TYGODNIA BiznesAlert.pl

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (7-11.12.2020).

1. Sawicki: Ciemna strona domowej fotowoltaiki, czyli ile kosztuje czyszczenie paneli

Panele fotowoltaiczne powoli stają się codziennością na dachach polskich domów i rzadziej budynków użyteczności publicznej. Mowa tutaj głównie o zaoszczędzonych rachunkach za energię elektryczną. Część ekspertów mówi także o drugiej stronie paneli fotowoltaicznych, a więc ich użytkowaniu, co często pociągnąć może za sobą dodatkowe koszty, o których jednak mówi się rzadziej. Tak jest w przypadku mycia paneli fotowoltaicznych. Czy jest to ukryty koszt? – pisze Bartłomiej Sawicki, redaktor BiznesAlert.pl.

2. Dąbrowski: Rewolucja w energetyce nie oznacza końca dużych producentów (ROZMOWA)

– Rewolucja prosumencka jest widoczna. Moim zdaniem nie oznacza to końca energetyki jaką znaliśmy do tej pory, natomiast na pewno oznacza zmianę podejścia do klienta – mówi prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.

3. Jakóbik: Gra o wodór. Nowy rozdział polityki energetycznej Polski i stary trylemat

Polska musi jak najszybciej siąść do rozmów o unijnej gospodarce wodorowej by nie znaleźć się w ich menu i nie zamienić zależności od gazu z Rosji na zależność od energii z Niemiec. To nowy rozdział polityki energetycznej RP ze starym trylematem – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

4. Baca-Pogorzelska: Kopalnie mają dekadę na walkę z emisjami metanu

50 procent z Jastrzębskiej Spółki Węglowej i 40 procent z Polskiej Grupy Górniczej to udział w emisji metanu, gazu 21 razy mocniejszego od CO2, który jest emitowany z zakładów wydobywających węgiel. W JSW niechlubne pierwsze miejsce zajmuje Budryk, w PGG kopalnia zespolona ROW – wynika z danych Instytutu Ochrony Środowiska. Kopalnie mogą mieć tylko dekadę na zajęcie się tym problemem – pisze Karolina Baca-Pogorzelska, współpracowniczka BiznesAlert.pl.

5. Marszałkowski: Poszerzone sankcje USA wobec Nord Stream 2 to straszak, na który może być za późno

Przyjęcie ustawy budżetowej Pentagonu przez Izbę Reprezentantów z zapisami poszerzającymi sankcje wobec Nord Stream 2, świadczy o determinacji USA. Są jednak zagrożenia, przez które te restrykcje mogą nie przynieść oczekiwanych rezultatów – pisze Mariusz Marszałkowski, redaktor BiznesAlert.pl.